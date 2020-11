(CNN en Español) — Moderna terminó de acumular datos para un primer análisis de su vacuna contra el COVID-19 y espera tener un anuncio sobre la eficacia de esta para fin de mes, dijo la compañía el miércoles en un comunicado.

Pfizer anunció el lunes que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad superior al 90%.

Moderna está llevando a cabo un ensayo clínico de 30.000 participantes. La mitad de ellos reciben la vacuna y la otra mitad recibe un placebo, que es una inyección de solución salina que no hace nada.

Para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) considere la posibilidad de autorizar la vacuna de Moderna, al menos 53 participantes del estudio debían enfermarse de COVID-19.

El ensayo alcanzó esa marca de 53 el miércoles, pero Moderna no sabe si los participantes que se enfermaron recibieron la vacuna o el placebo. La compañía ahora está preparando datos para enviar a la Junta de Monitoreo de Seguridad y Datos del ensayo, un panel independiente de expertos.

Ese panel revisará cuántos de los participantes que se enfermaron recibieron la vacuna y cuántos recibieron el placebo. Si un número estadísticamente significativo recibió el placebo, eso significa que la vacuna es eficaz contra el virus.

Moderna cree que la junta compartirá los resultados de eficacia antes de fin de mes. Y, dado que los casos están aumentando rápidamente en EE.UU., más de 53 participantes se habrán enfermado con COVID-19 para cuando se haga el anuncio.

La vacuna de Pfizer es una buena noticia para Moderna

Moderna y Pfizer usan ARN mensajero para sus vacunas. El Dr. Anthony Fauci ha dicho que los resultados prometedores de Pfizer también son buenas noticias para Moderna.

“Moderna tiene un ARNm casi idéntico”, dijo Fauci a la corresponsal del Financial Times, Hannah Kuchler, en una entrevista publicada el miércoles. “Esperamos ver un resultado similar en Moderna. Si lo hacemos, tendremos dos vacunas en juego”.

Los resultados de Pfizer de la tecnología de ARNm, nunca antes aprobada, fueron mejores de lo esperado, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Sinceramente, no esperaba que tuviéramos un resultado tan sorprendente como este (más del 90%, cerca del 95% de eficacia) en la primera vacuna que pasó por la puerta”, dijo.

Moderna está trabajando con el instituto en el desarrollo de su vacuna.

“Realmente me sorprendería si no viéramos un alto grado de eficacia”, dijo Fauci. “Puede que no sea el 95%, puede que sea el 90, el 96 o el 89, pero estará ahí arriba. Estoy bastante seguro de que estará ahí”.