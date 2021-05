Desde que fue anunciado la semana pasada, generó tanta expectación como cuestionamientos de las organizaciones de salud, aunque desde el gobierno han defendido la medida. Hablamos del Pase de Movilidad para vacunados que entra en vigencia este miércoles.

Este documento flexibiliza el desplazamiento de la población que ha cumplido con la totalidad del proceso de vacunación, es decir para quienes tienen las dos dosis de Sinovac o ya fueron inoculados con Pfizer.

Lee también: ¿Se debe sacar todos los días? Las respuestas a las 5 preguntas más comunes sobre el Pase de Movilidad

Quienes hayan cumplido con el proceso, podrán acceder a este pase obtenible de manera online, con el que podrán desplazarse en comunas en Fase 1 de Cuarentena o Fase 2 de Transición sin requerir de permisos individuales. Y ojo en este punto, porque para poder trabajar, las autoridades fiscalizadoras solicitarán el permiso colectivo que debe ser provisto por la empresa.

1.- ¿Cómo lo obtengo?

El Pase de Movilidad puede obtenerse ingresando con la Clave Única en MeVacuno.gob.cl o utilizando el código QR que se encuentra en la parte posterior del carnet de vacunación.

En caso de que no tenga acceso a Internet, las personas mayores de 70 años podrán desplazarse acreditando que finalizaron el programa de inoculación sólo con su carnet de vacunación.

Quienes tengan menos de 70 años pero tampoco cuenten con acceso a Internet, pueden ir al centro de salud más cercano y solicitar que se les entregue el certificado con su código QR que acredita que ha sido vacunado.

2.- ¿Por qué ha sido cuestionado?

Distintas organizaciones de salud, como el Colegio Médico (Colmed) y diversas sociedades de medicina, y expertos del sector, han cuestionado que se aplique esta medida en el momento en que nos encontramos de la crisis sanitaria.

Por una parte argumentan que se entrega un mensaje de relajación de medidas, pese a que los indicadores no son alentadores. Junto a esto, subrayan que la mayor movilidad facilitará los contagios de COVID-19, aún más considerando que la efectividad de las cuarentenas va a la baja. Y, en tercer lugar, destacan el desgaste de los equipos médicos que han enfrentado la pandemia ininterrumpidamente y sin descanso desde marzo del 2020.

3.- ¿Qué dice el gobierno?

Las autoridades sanitarias han defendido esta medida ya que aseguran facilitará el desplazamiento a quienes han cumplido con el proceso de vacunación. También han enfatizado que esto no relaja las medidas de prevención de cada persona ni es un “chipe libre”, ya que aforos y toque de queda, entre otras restricciones, siguen vigentes. Además, destacaron que es un incentivo para que la población que no se ha inoculado asista a los centros de vacunación.

4.- ¿Me puedo desplazar a otra comuna en cuarentena?

El paso de movilidad permite que las personas que lo tengan puedan desplazarse entre comunas de la misma región en Fase 1 de Cuarentena o Fase 2 de Transición y por supuesto entre comunas en fases superiores del Plan Paso a Paso, en las que las restricciones de desplazamiento están levantadas.

5.- ¿Me puedo desplazar a otra región?

El Pase de Movilidad permite que las personas se desplacen entre regiones sólo de Fase 2 de Transición en adelante, es decir, no puedes viajar desde una comuna en Fase 1 de Cuarentena a otra que se encuentra en otra región y tampoco puedes visitar una comuna en Fase 1 de Cuarentena que se encuentra en otra región, pese a que te encuentres en una fase superior del Plan Paso a Paso.

6.- ¿Sirve para asistir a reuniones sociales?

El permiso de movilidad no modifica las restricciones vigentes, por lo que los aforos de todos los eventos y actividades se mantienen vigentes en todo el territorio nacional. De esta manera, puedes desplazarte para asistir a una actividad permitida que respete los aforos establecidos.

7.- ¿Puedo dejar de usar las medidas de prevención?

No, las medidas de prevención continúan vigentes y el documento no habilita ni para sacarse la mascarilla, ni para no cumplir el distanciamiento social, ni para aglomerarse.

8.- ¿Puedo usarlo para transitar durante el toque de queda?

Tampoco, el documento sólo es utilizable durante las horas sin toque de queda.