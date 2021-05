El ex ministro de Salud Jaime Mañalich se refirió este viernes a la actual situación sanitaria del país, luego de que se detectarán nuevamente más de 7 mil casos de COVID-19 por segundo día consecutivo.

En conversación con ADN Radio, el médico apuntó que nuestro país está comenzando a vivir “la tercera ola contagios”, por lo que hizo un llamado a no relajar las medidas de autocuidado en la población.

“Tengo una visión clara, quizás equivocada, pero este virus tiene un comportamiento estacional, o sea es esperable que en el invierno europeo, que está terminando, ellos hayan tenido un brote de enfermedad muy severo en coincidencia con el invierno, pero llegando el verano los números comiencen a disminuir”, comentó el ex titular de Salud.

“El pronóstico indica que en este invierno debería ser una segunda ola de contagios, pero se nos metió la variante brasileña en el verano y produjo una segunda ola inesperada en los meses de calor. Estoy convencido de que nosotros estamos empezando la tercera ola, coincidiendo con el principio del invierno”, agregó.

En esa línea, Mañalich detalló la importancia de la vacunación para los meses que se vienen, ya que apuntó que “deberíamos tener un número importante de contagios y PCR positivo, pero una reducción dramática de casos que se hospitalizan y se mueren, producto de la vacunación”.

“La vacunación es extraordinariamente efectiva para prevenir casos graves, pero no en prevenir contagios”, continuó.

Finalmente, sobre la eventual finalización o reducción del toque de queda, el ex titular de Salud admitió que “no me preocupa que una persona camine o pasee o haga ejercicios, eso no es grave desde el punto de vista epidemiológico, lo que es grave es que se junten 100 personas en una superficie pequeña donde hay música, ruido y se tose uno encima de otro, son eventos supercontagiadores”.