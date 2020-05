El Ministerio de Ciencia será la cartera encargada de canalizar y entregar los nuevos datos que se sumarán a los reportes epidemiológicos del Minsal sobre la situación del COVID-19 en Chile. El titular de la cartera, Andrés Couve, destacó que significa una apertura, pero alertó que no se puede descuidar la privacidad de las personas.

En entrevista con CHV Noticias, el ministro afirmó que “los datos que ha entregado el Minsal a lo largo de esta pandemia han ido evolucionando y han ido gradualmente completándose”.

“Lo que ha propuesto el Minsal ahora es ampliar aun más esa entrega de datos, entregado más datos comunales”, señaló el secretario de Estado. Estos comprenderían datos específicos por barrio y de fallecimientos por comuna.

Además, destacó que “los alcaldes van a poder tener acceso a datos con convenios de confidencialidad para que el Ministerio de Salud los ayude a fiscalizar las medidas y hacer un seguimiento mucho más completo de los contagios en cada una de las comunas”.

Couve enfatizó en que la pandemia “nos exige enfrentar situaciones como el tema de la información y los datos de una manera nueva y con mucha responsabilidad”. Explicó que en Chile los datos de los pacientes están protegidos por ley y “eso implica que tú no puedes entregar datos que sean anónimos y eso no solamente implica que no tengan un nombre o un RUT, sino que por ejemplo, no podemos entregar datos que sean georreferenciados, que son los que usa el Minsal para tomar decisiones, porque esos datos georreferenciados pueden llevar a la identificación de un domicilio y sabemos lo riesgoso que puede ser”.

“Estamos transitando hacia una apertura, pero también hay que tomar en cuenta que necesitamos sobre todo proteger la vida y la seguridad de las personas”, indicó.