Este jueves, el pleno de la Convención Constitucional (CC) rechazó todos los artículos del segundo informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad.

El primer informe de esta comisión también fue mal recibido por el pleno. El 29 de abril, solo uno de los 38 artículos propuestos alcanzó el quórum de dos tercios de los constituyentes.

Tanto el informe de abril como el votado este jueves son el resultado de la Consulta Indígena que realizó el órgano constituyente en enero de este año, el cual contó con 19 días de despliegue a lo largo del país.

Durante la jornada de ayer se rechazaron normas relacionadas con el principio de la plurinacionalidad, al derecho a autoidentificación, reconocimiento del genocidio indígena, herencia cultural, soberanía alimentaria y a su derecho al agua, entre otros.

La convencional mapuche Natividad Llanquileo manifestó su pesar a través de redes sociales. “Lamento comunicar que todos los artículos originados en el proceso de consulta indígena fueron rechazados por el pleno de la Convención. El mensaje anti indígena de la derecha deja sus estragos. ¡País sin memoria!”, escribió.

Por su parte, la convencional Malucha Pinto (CS), señaló que “hoy es día triste. No se aprobó ninguna norma presentada por la Comisión de Consulta Indígena. Ni siquiera el reconocimiento del Genocidio. Imposible construir con una herida siempre abierta. Era la oportunidad de empezar a sanar. Este ha sido un golpe”.

Asimismo, el coordinador de la comisión, Wilfredo Bacian (pueblo quechua), sostuvo que “es lamentable que esta campaña del terror, del indigenismo, que se ha instalado por un sector (…) ha incidido en que este pleno haya tenido ese temor de no respaldar un proceso que viene, no de los escaños que estamos en la Convención, sino de los territorios y pueblos indígenas”.

“Este pleno nos dio con la puerta en la cara con estos articulados que, sin hacer mucho daño, significaban mucho para nuestros territorios. Es lamentable. Creo que el sentimiento que me embarga como coordinador es de frustración, impotencia. Uno no se lo esperaba porque había muchos actores que dijeron ser aliados y que hoy no estuvieron a la altura”, añadió.