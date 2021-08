Este lunes, el convencional Jorge Arancibia (D7), quien fue almirante, comandante en Jefe de la Armada y ejerció como senador (UDI) entre el 2002 al 2010, se refirió al voto político que lo excluye de las audiencias públicas de la Comisión de Derechos Humanos.

La propuesta se aprobó con 10 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos en contra, por lo que el ex edecán de Augusto Pinochet no podrá estar presente en las instancias que comenzarán la próxima semana, atendiendo a la revictimización que podrían vivir las víctimas de violaciones a los derechos humanos que expondrán.

Arancibia fue recibido en el ex Congreso Nacional por un grupo de adherentes con banderas y cánticos, adelantando, bastante molesto, que su exclusión “no tiene ningún sentido”. A su vez, afirmó que “se van a tener que retractar, porque yo no tengo nada que ver con el tema de violaciones a los derechos humanos”.

“He reconocido que existieron las violaciones, mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando correspondía, mientras era comandante en jefe”, sostuvo y sentenció que “el trato que he recibido no es el que corresponde, es indigno y no lo acepto“.

El convencional Mauricio Daza (D28) también comentó los hechos, señalando que así como él, Arancibia fue elegido por la ciudadanía, pero que a su criterio hay que “ser prudentes”.

En tono personal, afirmó que “el convencional Arancibia tiene derecho a poder participar en todas las instancias de la convención, ya que él no llegó de Júpiter a esta Convención Constitucional, sino que fue electo con un número importante de votos”.

Sin embargo, asumió que “uno tendría que hacer un llamado a todos los sectores a ser prudentes“, manifestó Daza y agregó que “colocar al señor Arancibia como miembro de la comisión de derechos humanos es una provocación, ya que es una persona que trabajó activamente en la dictadura de Augusto Pinochet que violó sistemáticamente los derechos humanos de miles de personas”.

En la comisión le han recordado a Arancibia algunos dichos donde reivindicó el actuar de la dictadura cívico-militar, así como en las redes sociales ha reaparecido el extracto de una entrevista a TVN, donde habló de “matar comunistas”. Al respecto el convencional indicó que “esa entrevista larga que di cuando era Senador, fue contando cómo había sido mi vida hasta ese momento y en la oportunidad no causó ninguna reacción (…) si tú sacas ese pequeño trozo es difícil que se entienda lo que quise decir”.

