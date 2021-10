Este viernes se emitieron los últimos discursos de apertura frente al pleno de la Convención Constitucional (CC). En la sesión de hoy, Cristóbal Andrade dedicó sentidas palabras a quienes perdieron la vida durante el estallido social.

El convencional de la Lista del Pueblo partió su discurso señalando que, si bien es evangélico, está comprometido “con las demandas de la plaza dignidad, las demandas del pueblo”.

“Los evangélicos no solamente son de derecha, sino que también hay diversidad”, añadió.

Andrade explicó qué es para él la dignidad y sostuvo que es uno de los principales ejes que debe tener la nueva Constitución. “Es la cualidad de una persona que se comporta con responsabilidad y respeto hacia sí mismo y los demás, pero lo más importante es que no deja que lo humillen y degraden”.

📌Convencional @dinoazulado_d6 "soy evangélico pero voy con la demandas de Plaza Dignidad, vengo de Quilpué, de la población Pompella, a representar a la Región de Valparaíso. Basta de pensar en el individualismo, debemos trabajar por un modelo que se enfoque en el buen vivir.". pic.twitter.com/02tet1alor — Chile Convención (@convencioncl) October 22, 2021

“Basta de pensar en el individualismo (…). No podemos seguir progresando a costa de la destrucción de la tierra y negando la existencia de ecosistemas. Debemos cambiar a un modelo de desarrollo que se enfoque en el buen vivir de todos los seres que habitamos este territorio”, continuó.

Ya cerrando su discurso, el convencional mostró un video dedicado a quienes se manifestaron durante estallido social. En el registro, además, se mostraron los rostros de quienes perdieron sus vidas a causa de la represión policial. “Quiero hacerles un homenaje a los caídos señalando sus nombres”, dijo.

“Nosotros no venimos del acuerdo por la paz del 15 de noviembre que fue una jugada desesperada de este Gobierno, sino que venimos del 18 de octubre, cuando la gente salió a las calles (…) Sabemos que no hemos ganado nada y, así como no hemos ganado nada, lo ganaremos todo”, finalizó.