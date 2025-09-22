“Su asesinato da a todos una razón para volver a la mesa del diálogo”: Escobar y el mensaje que envió Kirk un día antes de morir

La periodista y panelista de Tolerancia Cero, Paula Escobar, relata una potente historia compartida por el analista político Van Jones sobre Charlie Kirk, ocurrida justo antes de su trágico asesinato. A pesar de un tenso debate público entre ambos, Kirk intentó tender puentes y propuso un diálogo respetuoso.

Van Jones, influyente analista político progresista, contó ayer una historia inédita sobre Charlie Kirk.

El día antes de que fuera asesinado de forma espantosa, Kirk le envió un mensaje directo en X.

Ellos habían estado discutiendo públicamente sobre el asesinato de un refugiado ucraniano y su relación con la raza. El debate entre ambos se puso álgido y, según cuenta Jones, la respuesta de Kirk hacia él desencadenó una avalancha de amenazas de muerte racistas contra Jones en Internet, como pocas veces le había pasado.

Entonces, en medio de todo esto, Charlie Kirk se puso en contacto con Van jones: le mandó un DM por X.

Escribió: «Hola, Van, te lo digo en serio, me encantaría tenerte en mi programa para mantener una conversación respetuosa sobre el crimen y la raza. Seré un caballero, como sé que tú también lo serás. Podemos estar en desacuerdo sobre los temas de forma agradable».

Por desgracia, antes de que Jones pudiera responder, Charlie Kirk fue asesinado.

Mientras esto ha desatado una ola de cancelaciones, hostilidad y censura, la lección de esta historia es otra.

Tal como dice Van Jones, el asesinato de Kirk da a todos una razón para volver a la mesa del diálogo.

“La violencia como esta debería obligar a los miembros de ambos partidos a bajar la tensión, buscar puntos en común y buscar vías de escape al odio y la rabia, como Kirk estaba haciendo conmigo el día antes de morir”.