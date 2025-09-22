“Se trata de una señal de alerta que no deberíamos minimizar ni pasar por alto”: Mansuy y las presuntas inseguridades del SII

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, recoge en su columna la grave denuncia del exdirector del SII, Javier Echeverry, quien reveló que funcionarios del servicio accedían sin autorización a datos confidenciales de contribuyentes para luego ofrecer, a través de terceros, supuestas “soluciones” a sus problemas tributarios.

“Yo que estuve en el Servicio de Impuestos Internos (SII) sabía que había gente que se metía a la base de datos del servicio para ver información de contribuyentes que no les correspondían, porque ellos no tenían que fiscalizarlos, pero igual se metían a ver la información. Había gente que con esa información después, a través de terceros, se acercaba a contribuyentes, les decía que podía arreglar la situación y la situación era que tenía una liquidación por una cantidad grande. Lo sabían porque había un funcionario que se metió a mirar información que no le correspondía”.

¿De quién es la frase? No es del asesor libertario Johannes Kaiser, no es de José Piñera, no es de un Chicago Boy. Es el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry en entrevista con La Tercera, del periodista Carlos Alonso.

Es preocupante, es muy preocupante. El Servicio de Impuestos Internos maneja por buenos motivos información muy sensible y privada de los chilenos. Las palabras de Javier Echeverry nos hacen sospechar del nivel y del tipo de controles internos estándar con que se cuida la información de los contribuyentes.

Se trata de una señal de alerta que no deberíamos minimizar ni pasar por alto.

Es muy grave que el Estado no sepa resguardar adecuadamente la información de la que dispone.

Mientras no se resuelvan estos problemas, será difícil pedir mayores atribuciones.