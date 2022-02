La comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional (CC) rechazó este jueves -por unanimidad- la iniciativa de norma que pretendía disolver los poderes del Estado para reemplazarlos por una asamblea plurinacional.

Con cero votos a favor y 25 en contra, la propuesta de la constituyente María Magdalena Rivera (ex Lista del Pueblo) no podrá seguir avanzando en la comisión y, por ende, ya no tiene posibilidades de ser pasada al pleno de la Convención.

La iniciativa fue patrocinada por las convencionales María Magdalena Rivera, Dayyana González, Eric Chinga, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña, Carolina Vilches e Ivanna Olivares.

¿Qué señalaba la propuesta?

La iniciativa planteaba que la Asamblea Plurinacional estaría compuesta por 600 miembros, elegidos a través de “asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficiales de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, establecía que todos los cargos serían revocables por mayoría simple de sus asambleas de base y los representantes de pueblos originarios podrían adherir de manera voluntaria. “Debe ser garantizado el derecho a la autodeterminación de los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno”.

“Los sueldos de los representantes políticos no podrán ser superior al sueldo de un obrero calificado de la gran minería del cobre, principal rama económica del país”, señalaba otro de los artículos de esta iniciativa que finalmente fue rechazada.