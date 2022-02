El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, dijo que la crítica que hizo el convencional de Renovación Nacional (RN) Cristián Monckeberg es deshonesta y que no refleja el diálogo y el tono democrático que debe tener el órgano redactor.

En entrevista con El Mercurio, el ex ministro afirmó que “los gustitos personales, los sueños imposibles, están llevando al fracaso inminente a este proceso constituyente”.

En ese sentido, Monckeberg agregó que “la propia izquierda está sepultando la idea de una nueva Constitución por la cual tanto trabajaron. Hoy, dadas las decisiones que ha ido tomando la Convención, van sepultando esa idea de tener una nueva Constitución que proyecte el país a los próximos 100 años”.

“Quedan cinco meses y parecen no reaccionar. Y frente a eso, hay que levantar una alerta constitucional, democrática, quienes creemos en un país de cambios, pero con certezas. Porque soy un convencido de que hay que cerrar este capítulo constitucional y que hay que producir cambios, pero hay que hacerlo bien”, agregó.

Finalmente, el convencional aseguró que “si estas ideas perduran, el sentido común hace pensar que la opción de salida de rechazo va creciendo como la espuma. Yo lo encuentro lamentable, porque creo que el capítulo constitucional hay que cerrarlo”.

¿Qué dijo Domínguez?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el vicepresidente de la instancia le respondió al oficialista y llamó a generar diálogo al interior de la Convención.

“La verdad, a mí me parece que es deshonesto llamar a rechazar un texto que todavía no está escrito. Entonces, yo le diría al convencional o a cualquier otro: ¿usted piensa en rechazar? Bueno, dígame qué artículo quiere rechazar, por qué no le gusta”, indicó.

Domínguez reiteró que “esto es deshonesto, porque todavía no hemos aprobado ningún artículo en el plenario, esto ocurrirá el 15 de febrero. Ahora, si después del 15 de febrero empezamos a tener las normas, se empiezan a armonizar y legítimamente algún individuo o algún sector muestra disconformidad en relación a los artículos, por cierto, discutámoslo. Ahí yo lo encuentro razonable”.

“Pero hacerlo en este momento, la verdad me parece deshonesto, me parece que no refleja el diálogo y el tono democrático que tenemos que tener, porque la discusión debe ser sobre hechos, sobre normas, no sobre suposiciones. Así que, a mi juicio, eso es adelantarse a la realidad”, finalizó.