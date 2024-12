Paulsen y la paradoja de la violencia estadounidense: “¿Cómo el país más desarrollado es capaz de matarse a sí mismo?”

El panelista de CNN Chile Radio reflexionó sobre los recurrentes tiroteos que acomplejan el país norteamericano.

Estoy hablando de una situación que parece paradójica, que tú tienes un país que es tremendamente progresista en todo orden de cosas, como decía yo antes, llega a la luna primero que nadie, tiene una cantidad de filantropía fantástica, y sin embargo tiene la propensión a resolver sus problemas internos, familiares, humanos, a balazo.

No solamente digo es el país único en democracia que ha visto asesinar a cuatro presidentes en ejercicio, sino que además esto que pasó en Wisconsin ayer, donde una niña de 15 años de edad saca un arma y mata a una serie de personas, es algo que es recurrente, pero en términos catastróficos.

Si nosotros tuviéramos una situación como esa en Chile, alguien diría, pero a ver, ¿qué clase de mentalidad tenemos? Y resulta que esto está ocurriendo, entre otras cosas, porque hay una tendencia al individualismo extremo en un montón de cosas en Estados Unidos, y por lo tanto tú resuelves tus problemas individualmente, no los agrupas, no los conversas, no los compartes con otros, y eso es brutal.

Después, el segundo variable es la cultura de las armas en Estados Unidos, que es algo que es difícil de entender para alguien que no tiene esa lógica en nuestro país, donde tú puedes conseguir un arma mucho más fácil de lo que puedes conseguir a veces tu comida. Y la arma tiene una característica que es que te resuelve un problema, y yo creo que eso significa para ti muchas veces la cárcel o la muerte, como pasó en este caso con la niñita de 15 años.

Además, temas realmente… Polarizaciones políticas hay, hay polarizaciones culturales, pero aquí al final, y termino con esto, estamos viendo un país que no ha podido traspasar el desarrollo comercial, económico, el desarrollo humano estable, porque este tipo de situaciones todos los años dicen, pero, por Dios, ¿cómo el país más desarrollado de la Tierra es capaz de matarse ante sí todos los años cada vez de la misma forma? Y eso es, la verdad, una de las paradojas que eventualmente Estados Unidos todavía no ha podido resolver.

Mira la opinión de Fernando Paulsen