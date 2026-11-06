Columna de Jorge Jaraquemada: La pensión es lo que importa

El debate previsional suele perder de vista a quienes debieran estar en su centro: las personas que necesitan un ingreso suficiente y estable para vivir su vejez. Las controversias sobre la rentabilidad o sobre quién administra los recursos desplazan la pregunta esencial: cómo financiar mejores pensiones de manera sostenible. Ese debe ser el criterio para evaluar el sistema chileno.

La reciente caída del Fondo E exige recuperar ese criterio. Entre enero y septiembre de 2026 registró una rentabilidad real de -10,39%. Es una pérdida importante que preocupa legítimamente a los afiliados y merece explicaciones. Sin embargo, concluir que las pensiones disminuirán en igual proporción confunde el valor del ahorro con el ingreso que este permite financiar. El efecto sobre la pensión puede ser considerablemente menor que la caída del saldo.

La explicación es más sencilla de lo que parece. Cuando suben las tasas de interés, los bonos pierden valor, pero al mismo tiempo puede disminuir el capital necesario para financiar una pensión. Ambos efectos pueden compensarse parcialmente, dependiendo de las inversiones y los parámetros de cálculo. Por eso, para quien está próximo a jubilar, lo decisivo no es únicamente cuánto ahorro tiene, sino qué pensión podrá financiar con sus recursos.

Esta distinción debiera reflejarse en la información que reciben los afiliados. Las cartolas deberían mostrar regularmente una estimación de la pensión, además del saldo acumulado, para que las personas comprendan mejor cómo las fluctuaciones del mercado afectan sus ingresos futuros.

Esto no exime a las AFP de responder por su gestión. Corresponde investigar si asumieron riesgos prudentes y si ciertos instrumentos amplificaron su exposición a las variaciones de las tasas. Cumplir los límites de inversión no demuestra, por sí solo, una gestión diligente, pero una pérdida tampoco acredita necesariamente negligencia.

También deben examinarse los incentivos regulatorios. La exigencia de rentabilidad mínima, vinculado al promedio de la industria, incentivó la conformación de carteras similares, pues apartarse de las inversiones de las competidoras podía resultar costoso incluso para una administradora cautelosa. La reforma de 2025 modificó este esquema, por lo que, desde abril de 2027, se eliminará la rentabilidad mínima y cada administradora tendrá su propia cartera de referencia.

La capitalización individual tiene una fortaleza que conviene preservar: transforma cotizaciones en ahorro invertido cuyos rendimientos contribuyen a financiar la jubilación. Entre 2002 y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad real de 92,7%. Este dato no borra las pérdidas recientes ni garantiza ganancias futuras, pero sí nos recuerda que el ahorro previsional debe evaluarse con un horizonte de décadas.

Defender esa fortaleza no significa desconocer que muchas pensiones son insuficientes. Mejorarlas exige enfrentar la informalidad laboral, las lagunas de cotización, los bajos salarios y una jubilación cada vez más prolongada. Se necesitan más ahorro, mejor gestión y mecanismos de solidaridad para quienes no logran reunir recursos suficientes. Son estos desafíos los que debieran concentrar la discusión.

La reforma previsional de 2025 frustró la aspiración de quienes, bajo la consigna «No + AFP», pretendían terminar con las administradoras y eliminar la capitalización individual. La caída del Fondo E puede ofrecerles una oportunidad para reabrir esa disputa, pero sería un error convertir las pérdidas recientes en un argumento para desmantelar el sistema. Exigir fiscalización y responsabilidades es perfectamente compatible con defender los fundamentos del modelo previsional.

Por eso, hay que impedir que la preocupación legítima de los afiliados sea instrumentalizada al servicio de una agenda ideológica. Cualquier cambio debe evaluarse por cuánto mejora las pensiones, cómo se financia y qué riesgos implica. En definitiva, la medida del éxito previsional es la seguridad económica que entrega a las personas al jubilar.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán