HBO liberó un avance de lo que será el sexto capítulo de The Last of Us, luego de la nueva entrega de este viernes, la que estuvo llena de drama, suspenso y mucha emoción.

En el adelanto se ve que los protagonistas viven un momento muy esperado por los fanáticos, tanto del juego como de la serie: el reencuentro con Tommy, hermano de Joel.

Sin embargo, la alegría por la reunión se vería empañada por un conflicto entre los hermanos. “Tommy, esas cosas por las que me juzgas, las hice para mantenernos vivos“, señala Joel.

Finalmente, se nos presenta a un nuevo personaje, Maria Miller. “Ten cuidado en quién pones tu fe. Las únicas personas que pueden traicionarnos, son aquellas en las que confiamos”, le dice a Ellie en el tráiler.

Revisa el adelanto del sexto capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración variará.