“Estábamos muy entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos”, expresa el amargo comunicado emitido por Naughty Dog en el que anuncia el cese completo de operaciones relacionadas con un ambicioso proyecto The Last of Us Online.

El título anticipaba una experiencia como la vivida en los primeros dos títulos, con un enfoque en la supervivencia cooperativa y el combate jugador contra jugador que ofrece la desolada Estados Unidos de la saga.

Tras el rotundo éxito que significó la salida de TLoU 2 y la atención que trajo consigo la recepción de su serie en HBO, es posible presumir que los ojos de los altos cargos se fueron directamente a qué sucede con el desarrollo de la secuela a esta duología.

¿Qué dice el comunicado?

“Nos dimos cuenta que muchos de ustedes habían estado esperando las noticias sobre el proyecto que hemos estado llamando The Last of Us Online. No hay forma fácil de decir esto: hemos tomado la increíblemente difícil decisión de parar el desarrollo de ese juego”, parte el escrito.

Luego relatan que “el equipo multijugador ha estado en la preproducción de este juego desde que estábamos trabajando en The Last of Us Part II; creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía un potencial tremendo (…). A medida que el equipo multijugador repitió su concepto para The Last of Us Online durante este tiempo, su visión cristalizó, la jugabilidad se volvió más refinada y satisfactoria. Estábamos entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos”.

Sin embargo, “al alcanzar la plena producción, quedó claro el enorme alcance de nuestra ambición. Para lanzar The Last of Us Online, tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio a respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años, lo que afectaría gravemente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador”.

“Teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio o continuar centrándonos en los juegos narrativos para un jugador que han definido la herencia de Naughty Dog”, cierra el escrito.

Mira el comunicado aquí