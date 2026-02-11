Mewgenics: El nuevo juego del creador de The Binding of Isaac que cubrió el costo de su desarrollo en menos de tres horas

El juego roguelike de gatos está primero en el top de ventas de Steam y ya lleva más de 150 mil copias vendidas.

El lanzamiento de Mewgenics partió con el pie derecho en Steam: el juego superó las 150 mil copias vendidas y, en redes y foros, ya asoma como un posible candidato a juego del año.

Desarrollado por los creadores de The Binding of Isaac y The End is Nigh, el título registró un pico de más de 65 mil jugadores simultáneos en su estreno y se instaló entre lo más alto del ranking, liderando como uno de los más vendidos de la plataforma.

Con ese arranque, sus autores, Edmund McMillen y Tyler Glaiel, señalaron que el juego cumplió su objetivo financiero: recuperaron el presupuesto de desarrollo en apenas tres horas.

and we have made back our development budget after 3 hours. Thank you all 🙂 — Tyler Glaiel (@tylerglaiel.com) 10 de febrero de 2026, 14:30

El formato de juego es un roguelike distinto a lo que se había presentado en sus anteriores entregas, apostando por un tipo de juego que últimamente ha tenido diversas apuestas como Gambonanza.

¿De qué se trata Mewgenics?

El juego coloca al jugador como un criador de gatos, los cuales han sufrido experimentos científicos y alteraciones genéticas, lo que justifica el aspecto extraño muy al estilo de las anteriores entregas de los creadores.

El juego se basa en combates por turnos, en los cuales tus pandillas de gatos pelean contra monstruos, los cuales al perder la vida no mueren, quedan con daños como fracturas. Si todos tus gatos quedan inhabilitados se pierde la partida, comenzando la siguiente con las mejoras obtenidas anteriormente.

En esta nueva entrega, combinar sinergias es la clave, ya que las posibilidades de habilidades que pueden tener los gatos son aproximadamente mil, además de poder unirlas a los casi 900 objetos disponibles.