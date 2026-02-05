Gambonanza: El “balatrolike” que ya se perfila como potencial éxito viral en Steam

El juego de ajedrez se estrenará durante el primer trimestre de este año y ya lleva más de 60 mil añadidos a la lista de deseados de Steam.

Gambonanza es un juego de ajedrez que emplea modalidad roguelike y según su desarrolladora, Blukulélé, en enero logró más de 60 mil añadidos a lista de deseados de Steam y más de 2 mil jugadores diarios.

El título, que promete posicionarse como lo hizo Balatro en su momento, consiste en un mini tablero de ajedrez con las piezas clásicas de siempre. Debes sobrevivir a oleadas durante cuatro rondas para a la quinta enfrentar un jefe y así sucesivamente. El reto se encuentra en que una vez que pierdes una pieza, esta queda inhabilitada por el resto del juego.

Tras cada ronda, ganas dinero según tu desempeño que puedes gastar en mejoras, nuevas piezas o habilidades que permanezcan en las rondas posteriores.

La misión es llegar lo más lejos posible, debido a que este tipo de juegos premia las partidas venideras manteniendo los objetos desbloqueados en siguientes intentos.

Se espera que el estreno se realice durante el primer trimestre de este año; sin embargo, el playtest ya se está llevando a cabo y no hay fecha oficial anunciada.

Los contendientes de Balatro

La reciente aparición de juegos como Gambonanza o Plinbo explotan la modalidad roguelike de manera muy similar al popular juego de cartas Balatro, lo que funciona bien. Son títulos que agarran mecánicas ya conocidas y las reinventan con personalidad, lo que demuestra que la industria de los videojuegos no necesita grandes presupuestos para crear obras adictivas.