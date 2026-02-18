¿Inmortalidad digital? Meta patenta IA que podría mantener activas tus redes sociales tras morir

Un nuevo modelo de IA podría reemplazar a las personas fallecidas, imitar tu comportamiento digital y actuar como un clon digital que interactuaría con los seguidores.

A fines de 2025, Meta (empresa dueña de Facebook e Instagram) aprobó una patente de IA que puede imitar tu comportamiento digital y, al mismo tiempo, interactuar con tus seguidores en las redes sociales, al punto de comentar en las publicaciones de tus amigos y conocidos.

Este modelo de inteligencia artificial podría ser usado para reemplazar a los usuarios y usuarias que quieran descansar de las redes sociales e incluso para crear un clon digital de quienes hayan fallecido.

“El modelo de lenguaje puede utilizarse para simular al usuario cuando este está ausente del sistema de redes sociales, por ejemplo, cuando se toma un descanso prolongado o si ha fallecido”, señala la patente, según lo consignado por Business Insider.

¿Por qué Meta decidió adquirir esta patente de IA?

En la patente, Meta explica que cuando un usuario deja de publicar contenido, ya sea porque falleció o porque quiere descansar de Facebook e Instagram, la experiencia de los seguidores se ve afectada negativamente.

“El impacto en los usuarios es mucho más severo y permanente si ese usuario fallece y nunca puede regresar a la plataforma de redes sociales”, detalló el documento.

Por ello, con esta nueva IA, Meta busca llenar ese vacío con una réplica digital que se comporte como el usuario e interactúe con sus seguidores.

¿Cómo funcionará esta inteligencia artificial?

El modelo de IA se entrenará con los datos y la actividad del usuario en la plataforma digital, de forma que pueda entender cuál es su contenido favorito y cómo interactúa con sus seguidores.

El robot de la IA no se limitará solo a dar “me gusta” a los contenidos; también podrá comentar y responder mensajes directos, e incluso podría usar una tecnología LLM que simule llamadas de video o audio.

¿Será implementada en Facebook e Instagram?

Pese a que la patente del modelo de IA fue aprobada a fines de diciembre y registrada en 2023 por el director de tecnología de Meta (Andrew Bosworth), un portavoz de la empresa explicó a Business Insider que no todas las patentes adquiridas son desarrolladas o implementadas en las plataformas digitales.

Por lo tanto, negó que esto se vaya a implementar por ahora en Facebook e Instagram. Aunque esta no sería la primera vez que Meta aborda el “legado digital” de las personas fallecidas.

En 2023, Mark Zuckerberg conversó en un pódcast sobre la posibilidad de crear avatares virtuales para los fallecidos.

“Si alguien ha perdido a un ser querido y está de duelo, puede haber formas en las que poder interactuar o revivir ciertos recuerdos podría ser útil”, dijo en el pódcast de Lex Friedman.