(CNN Español) – Los mejores videojuegos del año fueron anunciados este jueves en la ceremonia de premiación The Game Awards 2022.

En la ceremonia participaron figuras como Al Pacino, Pedro Pascal, Bella Ramsey y Jessica Henwick. Además, hubo actuaciones de Halsey y Hozier.

El premio a Juego del año fue para Elden Ring, lo que fue celebrado incluso por Elon Musk, dueño de Twitter y Tesla y ahora la segunda persona más rica del mundo, según Forbes.

It is an honour to have been chosen as Game of the Year 2022 among so many great titles.

We truly are thankful for your enduring support, and we hope your journey into the Lands Between was as memorable to you as it was to us.#ELDENRING pic.twitter.com/cJCGDVQDWD

— ELDEN RING (@ELDENRING) December 9, 2022