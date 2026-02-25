Discord da un paso atrás con el sistema de verificación de edad tras rechazo de los usuarios

El director de tecnología de la compañía, Stanislav Vishnevskiy, comunicó que Discord retrasará el sistema que buscaba verificar la edad hasta la segunda mitad de 2026.

Hace un par de semanas la plataforma Discord anunció la implementación de nuevas funciones de seguridad para sus usuarios, la cual consistía en un sistema de verificación de edad mediante reconocimiento facial o de ID, con el fin de proteger a los menores de edad.

En el comunicado de principios de febrero, la empresa comunicó que buscaban “crear una experiencia más segura e inclusiva para los usuarios mayores de 13”, pero esta medida no cayó bien entre la comunidad de Discord.

El cofundador y director de tecnología de la compañía, Stanislav Vishnevskiy, informó que la empresa dio marcha atrás con la implementación de este sistema de verificación tras las críticas de los usuarios de la plataforma.

“Los hemos escuchado (a los usuarios) y queremos hacerlo bien, vamos a retrasar nuestro lanzamiento global del sistema de verificación hasta la segunda mitad de 2026“, comunicó Vishnevskiy.

De igual manera, desde la compañía defendieron la necesidad de un sistema de verificación de edad: “Nuestro objetivo es mantener la experiencia de Discord completamente sin cambios para la gran mayoría de las personas, al tiempo que garantizamos una experiencia adecuada a la edad de todos”.

“Más del 90% de los usuarios nunca tendrán que verificar su edad para seguir utilizando Discord exactamente como lo hacen hoy en día. Esto es posible en parte gracias a nuestros sistemas de seguridad internos, que ya pueden determinar la edad de muchos usuarios adultos sin que estos tengan que hacer nada”, agregaron.

La medida ya fue probada en Australia y el Reino Unido, y buscaban aplicarla en todos los servidores a nivel mundial.