¿Qué diferencia a Bluesky? Esto explicó su joven CEO sobre la nueva red social que busca destronar a X

La nueva red social apunta a diferenciarse de la plataforma de Elon Musk mediante un lugar seguro, libre de hostigamiento, bots y spam, donde las y los usuarios puedan volver a entretenerse y conocer a otras personas. Jay Graber, CEO de Bluesky, explicó a CNN cuáles son las principales diferencias con X.

X tiene un nuevo competidor, uno que ha escalado mucho más rápido de lo esperado, llegando incluso a convertirse en la aplicación número 1 en las descargas de App Store de Apple en Estados Unidos (aún con un incipiente crecimiento a nivel nacional, tanto en App Store como en PlayStore).

Se llama Bluesky, una nueva red social que busca acaparar a aquellos usuarios que la han dejado durante el periodo más reciente de la administración de Elon Musk.

A nivel estadounidense, la aplicación ha duplicado su base de usuarios en los últimos tres meses, alcanzando un total que supera los 15 millones de cuentas a mediados de noviembre de este año. Al 20 de noviembre ya eran 20 millones de cuentas.

“Ha sido muy emocionante que estemos escalando”, comentó en CNN Jay Graber, CEO de Bluesky. “Hemos tenido casi un millón de personas uniéndose a diario durante la última semana. Y hemos estado diciéndole a la gente cómo funciona, por qué es diferente, y muchos dicen que están divirtiéndose más aquí, haciendo amigos en línea nuevamente”.

Graber, de 33 años, explicó que la idea de crear una plataforma “similar” pero a la vez distinta tiene que ver con poder ofrecer un espacio virtual donde la gente pueda entretenerse, pero al mismo tiempo “sentirse seguros”.

“Siempre nos enfocamos mucho en confianza y seguridad, asegurándonos en que los usuarios la habilidad de tener una experiencia libre de bots, de hostigamiento y spam. Ese es realmente el núcleo de la experiencia, pero más allá de eso queremos un lugar donde la gente pueda expresar su creatividad”, aseguró la gerenta general de Bluesky.

Otro de los factores que buscarían quienes han dejado X en su era post-Twitter es la llamada “cámara de eco”, donde el feed de cada usuario se torna inevitablemente en un espacio donde solo las ideas propias son las aceptadas, tanto a nivel conciente como a nivel de algoritmo.

En ese sentido, según Graber las discusiones también surgen en Bluesky, solo que sin hostigamiento y dejando espacio a que sea finalmente el usuario quien defina qué quiere de la red social.

En Estados Unidos la situación en la red social de Musk ha derivado en que conocidos periodistas anunciaran su salida para unirse a Bluesky. Entre ellos figuran Charlie Warzel, de The Atlantic; Mara Gay de The New York Times; y Don Lemon, expresentador de CNN.

El medio The Guardian también dejó X, en un anuncio que calificaba como “una plataforma mediática tóxica”.