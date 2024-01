(CNN) – Apple anunció el jueves nuevos cambios radicales en su gestión de las aplicaciones en Europa, incluidos planes para permitir tiendas de apps de terceros en iPhones y iPads por primera vez en la historia de la compañía y recortes significativos en las tarifas de la tienda de aplicaciones de Apple.

Estas actualizaciones sin precedentes, que responden a la nueva normativa europea que entrará en vigor en marzo, reflejan algunos de los cambios más importantes en el negocio de las aplicaciones de Apple desde el debut de su propia tienda de aplicaciones hace 15 años, tienda que constituye la base de su ecosistema amurallado.

Para los consumidores, el cambio puede significar más opciones a la hora de adquirir e instalar aplicaciones. Y para los desarrolladores, otros cambios en las condiciones de Apple pueden darles más flexibilidad a la hora de comercializar sus productos entre los usuarios.

Las medidas ponen de relieve cómo los responsables políticos de la Unión Europea han conseguido obligar a Apple a cambiar sus prácticas comerciales frente a las denuncias de los desarrolladores, que han acusado al fabricante del iPhone de comportamiento anticompetitivo o monopolístico.

Según los cambios, Apple permitirá a los usuarios descargar tiendas de aplicaciones de terceros en sus dispositivos desde sitios web ajenos al propio ecosistema de Apple. Las tiendas de aplicaciones, dijo Apple, existirán como aplicaciones independientes en un dispositivo iOS con la autoridad para instalar otras aplicaciones ofrecidas por los mercados de terceros.

Apple también dijo que ofrecería reducir drásticamente las tasas que cobra por las transacciones de bienes y servicios digitales dentro de las apps, reduciéndolas del 30% al 17% y, para los desarrolladores que pueden acogerse a determinados programas de descuento a través de Apple, del 15% al 10%.

En la actualidad, alrededor del 3% de los desarrolladores de la UE pagan la comisión estándar de Apple del 30%, mientras que el 9% paga la tarifa con descuento, según Apple. El 88% restante no paga nada, según la empresa.

Los desarrolladores de aplicaciones tendrán la posibilidad de ofrecer métodos de pago alternativos que no dependan de los propios sistemas de Apple, según la empresa, y Apple no cobrará comisión alguna por ello. Apple tampoco cobrará ninguna comisión por las aplicaciones que se distribuyan a través de tiendas de aplicaciones de terceros, añadió.

A cambio, los desarrolladores que opten por aprovechar las nuevas capacidades y estructura de tarifas pagarán una nueva tasa de 0,50 euros por cada instalación de una app después del primer millón de instalaciones en un año. Según Apple, es probable que menos del 1% de los desarrolladores de la UE tengan que pagar la tarifa basada en la instalac ión. Los desarrolladores que deseen seguir utilizando los sistemas patentados de Apple pueden optar por seguir acogiéndose a las condiciones y la estructura de tarifas actuales de la empresa, según esta.

Los residentes de la Unión Europea tendrán acceso a las funciones ampliadas en la próxima actualización de Apple de su sistema operativo iOS, la versión 17.4, en marzo, según la empresa, y los creadores de aplicaciones podrán probar los cambios a partir del jueves.

Las diferencias del enfoque de Apple en la UE y EE.UU.

El cambio de Apple para cumplir la nueva ley de la UE, conocida como Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), pone de relieve las marcadas diferencias entre la forma en que la empresa planea operar en Europa en comparación con otras partes del mundo. La semana pasada, para cumplir una orden judicial en Estados Unidos, Apple anunció la compatibilidad con métodos de pago alternativos. Pero a diferencia de lo que sucede ahora en Europa, Apple dijo que seguiría cobrando una comisión de hasta el 27%, lo que enfureció a algunos desarrolladores que acusaron a la empresa de cumplir “engañosamente” la orden judicial.

El jueves, los críticos de Apple, incluida la Coalition for App Fairness, un grupo que incluye a Epic Games, desarrollador de Fortnite, Spotify, Tile y otros, criticaron el anuncio de Apple como una medida a medias destinada a dar la apariencia de cumplimiento.

“Este plan no cumple el objetivo de la DMA de aumentar la competencia y la equidad en el mercado digital: no es justo ni razonable y no deja de discriminar”, declaró Rick VanMeter, director ejecutivo del grupo. “La propuesta de Apple obliga a los desarrolladores a elegir (…) o seguir con el terrible statu quo u optar por un nuevo y enrevesado conjunto de condiciones que son malas tanto para los desarrolladores como para los consumidores“.

Sin embargo, Epic Games —que pasó años enfrascada en una batalla antimonopolio con Apple en Estados Unidos y que sufrió la expulsión de Fortnite de la App Store en 2020— dijo el jueves que la popular aplicación de juegos en línea regresará a iOS en Europa este año. El juego será distribuido por una nueva tienda de aplicaciones de Epic Games para iOS, según un post en X de la compañía.

Aún así, Epic Games dijo: “Seguiremos argumentando ante los tribunales y los reguladores que Apple está infringiendo la ley“.

Representantes de Apple declinaron decir el jueves si los cambios que están introduciendo en respuesta a la normativa de la UE podrían introducirse en otros lugares del mundo.

También argumentaron que, para cumplir la ley de la UE, las actualizaciones de Apple suponen un cambio fundamental en su ecosistema de aplicaciones y, en algunos casos, pueden exponer a los usuarios a mayores riesgos de seguridad. La empresa añadió que seguirá realizando revisiones de seguridad básicas, automatizadas y humanas, de todas las aplicaciones, y que los propietarios de tiendas de aplicaciones de terceros tendrán que cumplir determinados criterios de seguridad.

Pero, según la empresa, las aplicaciones distribuidas a través de tiendas de aplicaciones de terceros no se someterán a los controles de contenido o de calidad que Apple utiliza para las revisiones de su propia tienda.

Otros cambios que Apple está adoptando en Europa podrían desbloquear más opciones para los consumidores en los pagos móviles. Apple ha dicho que iOS 17.4 permitirá a los desarrolladores acceder al chip “tap-to-pay” integrado en los iPhones, lo que posibilitará la creación de aplicaciones alternativas de monedero móvil en iOS que podrán utilizarse para pagos sin contacto en cajeros y quioscos de tiendas.

Cambios en la selección de navegadores

Mientras tanto, las actualizaciones de la forma en que Apple gestiona los navegadores presentarán a los usuarios de la UE una nueva pantalla de elección la primera vez que abran Safari tras descargar iOS 17.4, según Apple. La pantalla de elección ofrecerá un menú de navegadores alternativos, como Chrome o Firefox, y ofrecerá a los usuarios la posibilidad de seleccionar un navegador predeterminado distinto de Safari. Este cambio pretende responder a las críticas que desde hace tiempo se hacen a los gigantes tecnológicos por la posibilidad de utilizar la configuración predeterminada para orientar a los usuarios hacia su propio software.

Además de poder establecer nuevos valores por defecto para los navegadores, Apple dijo que los usuarios de la UE podrán establecer un mercado de aplicaciones de terceros como tienda de aplicaciones por defecto de un dispositivo, aunque inicialmente se establecerá la tienda de aplicaciones de Apple.