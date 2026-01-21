Veterinario entrega checklist esencial para viajar con mascotas en verano

Un especialista de Zoetis Chile detalla los cuidados prioritarios, desde la protección antiparasitaria hasta la seguridad en el transporte, para garantizar vacaciones seguras.

Con el aumento de viajes y actividades al aire libre en verano, un médico veterinario de Zoetis Chile enfatiza la necesidad de una preparación meticulosa para las mascotas. La planificación anticipada es crucial para prevenir riesgos asociados al calor, los parásitos y los entornos desconocidos, asegurando experiencias positivas para toda la familia.

Preparativos sanitarios y de bienestar

El checklist presentado por el experto Diego Pincheira se divide en áreas clave. La primera prioridad es la salud: “Mantener su antiparasitario vigente es clave para evitar enfermedades”, junto con verificar que el calendario de vacunación esté completo.

Para el bienestar durante los paseos, se recomienda hidratación constante, identificación con microchip actualizado y un kit de viaje que incluya elementos como protector solar para mascotas.

Respecto al transporte, el veterinario entrega recomendaciones específicas. Para viajes por tierra, sugiere el uso de un arnés de doble anclaje o jaula de transporte en el asiento trasero, y consultar con un profesional por fármacos contra el mareo si es necesario. Para los viajes aéreos, recalca la importancia de verificar con la aerolínea los requisitos de documentación y el tipo de transportador permitido con antelación.