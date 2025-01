Venezolano en Chile alaba el buen estado del país tras visitar Europa: “Chile es más ordenado que cualquier ciudad de Europa”

El creador de contenido relató que estuvo 45 días en Europa y destacó el buen estado de Chile en relación con los países del viejo continente.

El youtuber venezolano Alirio Real subió a su canal de YouTube un video en el que compara el estado de Chile y de Santiago con países de Europa, luego de un viaje que realizó al viejo continente.

A modo de reflexión, el creador de contenido relató: “‘Está todo mal en Chile’. Esta es una frase que se repite mucho no solo por los chilenos sino que también por los extranjeros. Se quejan de Chile, se quejan del país, se quejan de Santiago”.

Venezolano compara a Chile con países de Europa

En esa línea, relató que “estuve en seis países de Europa y descubrí que tampoco es perfecto. Entonces tú te preguntas por qué los chilenos y extranjeros que viven en Santiago se quejan de Santiago y de Chile”.

“¿Me creerían si les digo que Chile sigue siendo más ordenado que cualquier ciudad de Europa. Que la modernidad que está aquí en Santiago no la encuentras en Europa?”, añadió a continuación.

Posteriormente, comentó que “a veces uno idealiza países, idealiza ciudades, idealiza cosas e incluso idealiza personas. Y no es la idea, porque la realidad es muy distinta a lo que tú idealizas”.

“Yo soy una de las personas que más idealiza en este mundo. Y descubrí que eso no está bien y es algo que quiero cambiar para este 2025. No quiero ser una persona que va por la vida idealizando cosas o planteándome escenarios en mi cabeza que me van a terminar decepcionando”, sentenció.

Puedes ver el video completo a continuación: