Testimonio viral detalla cómo gato salvó a su dueño de los incendios de Lirquén

El gato Julio, de Lirquén, se convirtió en un símbolo de supervivencia tras los incendios forestales en la región del Biobío.

Su dueño relató que el animal le salvó la vida cuando ambos quedaron atrapados por las llamas. El afectado afirmó en su testimonio intentó sofocar el fuego en el techo pero la situación lo obligó a refugiarse en la piscina de la casa, donde perdió el conocimiento.

El rescate en medio de la emergencia

Según el testimonio difundido por la Dirección de Medio Ambiente y Ecoturismo de Hualpén, el hombre recobró la conciencia gracias a la intervención del felino.

“Yo me quedé inconsciente con el humo (…) y Julio me rasguñaba”, declaró. El dueño añadió que se salvó de las quemaduras, pero que el gato “quedó con sus bigotitos todos quemados”.

La historia, compartida originalmente en TikTok por la cuenta @gatojulio, muestra cómo la mascota impidió que su dueño permaneciera inconsciente en el agua mientras el incendio avanzaba sobre su vivienda en Lirquén.