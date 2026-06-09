Pensó que era broma, pero no: Reconocido humorista revela que Tesorería le embargó más de 20 millones por deuda del CAE

La Tesorería General de la República (TGR) ha estado en la palestra durante los últimos días debido a la ejecución de la orden del gobierno de José Antonio Kast en torno a embargar cuentas de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Durante los días previos, varias personas denunciaron que sus cuentas bancarias fueron embargadas y quedaron en 0 pesos, producto del actuar de la TGR.
Uno de ellos fue el destacado humorista Benjamín “Pollo” Castillo, cuyo dinero que mantenía en una cuenta en dólares fue completamente embargado. Según contó, el hecho ocurrió a sólo horas de viajar a Berlín, Alemania.
“Cacho que toda mi platita que yo tenia ahorrado en dolares esperando que suba el dolar me la quitan asi que pague todo el CAE”, reveló. Además, contó que se dio cuenta horas después cuando, una vez embargado los recursos, quiso ver formas de repactar la deuda que él creía mantenía pendiente.
Finalmente, contó que fueron más de 20 millones de pesos los que le fueron embargados por la TGR.
Pollo Castillo debía más de 20 palos en CAE y quería irse a Berlin cagao de la risa
Llegó papi Tesorería y le embargó TODO por gil pic.twitter.com/sLhglf7zyx
— Neuroc (@PCR0001) June 9, 2026
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