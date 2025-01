Paulina Urrutia reaparece en medio de tratamiento contra el cáncer para recibir su título universitario: “¡Soy actriz!”

La actriz culminó esta etapa que comenzó décadas atrás en una ceremonia acompañada de sus familiares, amigos y colegas, además de profesores de universidad y época escolar.

Este martes, Paulina Urrutia reapareció públicamente tras su diagnóstico de cáncer para recibir su título universitario de actriz en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica.

En una ceremonia en la que estuvo acompaña de sus familiares, amigos y colegas, además de profesores de universidad y época escolar, culminó esta etapa que comenzó décadas atrás.

La actriz hace años había sido parte de la Escuela de Teatro, pero por distintas razones nunca llegó a titularse. Sin embargo, ahora la universidad decidió darle el reconocimiento.

“Es un acto de reconocimiento a su destacada trayectoria como actriz y mujer dedicada a la puesta en valor de la cultura y las artes en nuestro país”, señalaron desde la casa de estudios.

✨️ “¡Soy actriz!”, dijo una emocionada Paulina Urrutia en la ceremonia que hoy reunió a sus familiares, amigos, colegas, profesores de universidad y época escolar, para la entrega de su título tras décadas de su paso por la @escueladeteatrouc 👏👏👏 ¡Felicidades! 💐💐💐 pic.twitter.com/cFBIlHRvUE — Facultad de Artes UC (@FacultadArtesUC) January 28, 2025

Diagnóstico de cáncer

En octubre pasado, Urrutia reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. “Estoy en tratamiento desde finales de agosto de este año (2024), y supe (…) justamente al día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto”, dijo en una entrevista.

Entonces, dijo tener un enfoque optimista, aunque de todas formas sostuvo que “si esto no resulta, yo no podría decir ‘estoy pedida’, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano”.