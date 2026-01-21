Nagami TechTrip Japón: La puerta de entrada al futuro para empresas Latinoamericanas

Tendencias japón

La inmersión empresarial ofrece a directivos acceso directo a la vanguardia tecnológica de Japón, bajo el modelo de Sociedad 5.0, con una nueva convocatoria para abril de 2026.

El Nagami TechTrip Japón posiciona a líderes latinoamericanos en el epicentro de la innovación global. Este programa ofrece una inmersión directa en el modelo japonés de Sociedad 5.0, donde la tecnología integrada resuelve problemas reales.

La experiencia garantiza acceso a empresas como NEC, con su inteligencia artificial para seguridad urbana, e Innophys, con exoesqueletos que reducen lesiones laborales.

Tecnología con aplicación inmediata

La agenda incluye soluciones con aplicaciones prácticas en sectores clave para la región. Un ejemplo es Medirom y su wearable Mother Bracelet, una tecnología que mide indicadores fisiológicos para prevención y que ya opera en Chile, según explicó su CEO, Yoshio Uekusa. Las visitas también abarcan a gigantes como Fujitsu y Vixion, cuyas innovaciones impactan la minería, logística y manufactura.

Con una nueva edición programada para abril de 2026, el programa se consolida como un puente estratégico. Participantes como María Cecilia Pérez, Directora de Comunicaciones de Schwager, destacan el valor concreto: “Las alianzas creadas en este viaje son absolutamente valiosas”, afirmó, subrayando la importancia del networking y la visión de futuro que otorga la experiencia cultural japonesa.

