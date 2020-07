VIDEO RELACIONADO – Francia avanza este lunes hacia la reapertura (1:17)

De Havilland murió pacíficamente en su casa en París, Francia, por causas naturales, le dijo a CNN Lisa Goldberg, su publicista. Vivió en París durante casi seis décadas.

De Havilland surgió como una estrella durante la era de las películas clásicas, primero como pareja de Errol Flynn en aventureros como “Captain Blood” y “The Adventures of Robin Hood” y luego como Melanie Hamilton Wilkes en “Gone With the Wind” (1939), considerada la mejor película para hacer dinero de todos los tiempos cuando se ajusta por inflación.

A fines de la década de 1940 se había convertido en una de las mejores actrices de la pantalla.

Pero su rol por fuera del set en una demanda contra su empleador, Warner Bros., puede haber sido su logro más notable en Hollywood.

En 1943, de Havilland demandó al estudio después de que intentara extender su contrato de siete años, que expiraba. Bajo el sistema de estudio, los actores se enfrentaban a la suspensión sin paga si rechazaban los roles, y el tiempo de suspensión se agregaba a sus contratos.

La eventual victoria judicial de De Havilland ayudó a cambiar el poder de los grandes estudios de esa época a las mega-celebridades y las poderosas agencias de talentos de hoy.

“Los actores de Hollywood estarán siempre en deuda con Olivia”, escribió la amiga de Havilland y coprotagonista frecuente Bette Davis en su autobiografía, “The Lonely Life”.

Más tarde, De Havilland recordó lo gratificante que fue el fallo para ella.

“Estaba muy orgullosa de esa decisión, ya que corrigió un abuso grave del sistema de contratos: la extensión forzada de un contrato más allá de su término legal. Entre los que se beneficiaron con la decisión estaban los actores que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y quienes, durante todo ese conflicto, estuvieron en suspensión”, dijo la actriz al Screen Actors Guild en una entrevista en 1994.

En los últimos años, Jared Leto le dio crédito a la llamada Ley de Havilland por ayudar a su banda, Thirty Seconds to Mars, en una disputa contractual con su sello discográfico.

Aproximadamente tres cuartos de siglo después de ese fallo histórico, de Havilland perdió una demanda que presentó contra los creadores de la miniserie de FX Networks 2017, “Feud: Bette and Joan”.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso después de que la centenaria no lograra convencer a un tribunal de apelaciones de California de que los cineastas la habían representado bajo una luz falsa y deberían haber obtenido su permiso para ser retratada en el drama.

Más importante aún para De Havilland, obtuvo la libertad de buscar mejores papeles en películas galardonadas como “To Each His Own” (1946), “The Snake Pit” (1948) y “The Heiress” (1949).

Su primera victoria en el Oscar, por “To Each His Own”, también destacó una relación a menudo tensa con su famosa hermana menor, Joan Fontaine. En la ceremonia de 1947, Fontaine trató de felicitar a su hermana en el backstage, pero De Havilland la hizo a un lado y, según los informes, le dijo a su agente de prensa: “No sé por qué hace eso cuando sabe cómo me siento”.

Fontaine, también ganadora del Oscar, murió en diciembre de 2013, a la edad de 96 años, alimentando la especulación de la prensa sobre si las hermanas habían terminado una de las disputas familiares más famosas de Hollywood antes de su muerte.

“Lamento no haber recordado ni un solo acto de bondad de ella durante toda mi infancia”, dijo Fontaine sobre su hermana en sus memorias, “No Bed of Roses”.

De Havilland rara vez hizo comentarios públicos sobre su hermana. Cuando se le preguntó sobre sus relaciones en una entrevista de 2006 con David Thomson, ella respondió: “¿Cómo puedo decirlo? Bueno, digamos que están quietas”.

En el momento de la muerte de Fontaine, emitió una declaración de que estaba “conmocionada y entristecida” por la noticia.

Lee también: “No solo me parece gordofóbico, sino que sexista”: Critican a revista que destacó talla de princesa adolescente

Shakespeare, luego espadachines

Olivia Mary de Havilland nació el 1 de julio de 1916 en Tokio de padres británicos. Tanto Olivia como Joan a menudo estaban enfermas cuando eran niñas, y su madre decidió regresar a Inglaterra para recibir tratamiento. Una escala en San Francisco llevó al trío a establecerse en Saratoga, California. Finalmente, los padres de las niñas se divorciaron y su madre se volvió a casar.

A De Havilland la picó el bicho de la actuación en una producción escolar de “Alicia en el país de las maravillas”. Su dedicación al oficio la llevó a desafiar la advertencia de su padrastro de no aparecer en obras de teatro y a abandonar su hogar temprano antes de graduarse de la escuela secundaria.

Obtuvo debut profesional como suplente de Gloria Stuart (quien sería más tarde la anciana Rose en “Titanic”) en la producción de Max Reinhardt de “A Midsummer Night’s Dream”. Después de que Stuart se retiró, De Havilland ganó el papel de Hermia e hizo su debut en el escenario en Shakespeare. La aparición en el Hollywood Bowl llevó a un contrato con Warner Bros. y la versión cinematográfica de la obra de 1935.

Pero otra película de 1935 la convirtió en una estrella, a los 19 años, asegurando su inmortalidad como parte de un gran equipo de pantalla. “Captain Blood” fue la primera de las ocho películas que emparejan a De Havilland con Errol Flynn.

Más tarde, De Havilland dijo que su coprotagonista bravucón fue su primer amor, pero que el momento nunca fue el correcto, especialmente para el rebelde Flynn.

“Me enamoré de él”, le contó a The New York Times en 1976. “Finalmente, me atrapó. Era inevitable enamorarse de él. Era tan travieso y encantador”.

Flynn tal vez marcó la pauta de su relación jugando bromas prácticas a su coprotagonista, incluso escondiendo una serpiente una vez en sus bragas antes de un cambio de vestuario.

“Lentamente penetró en mi mente obtusa la idea de que tales bromas juveniles no eran el camino al corazón de ninguna chica. Pero era demasiado tarde. No pude ablandarla”, admite Flynn en su autobiografía, “My Wicked, Wicked Ways”. Apunta que se había enamorado de De Havilland en su segunda película, “The Charge of the Light Brigade” (1936).

Si bien las películas con Flynn eran populares, los papeles rara vez eran desafiantes. La actriz comenzó a sentirse atrapada interpretando a heroínas hermosas pero recatadas.

Memorias de Melanie

Cuando “Lo que el viento se llevó” de Margaret Mitchell se convirtió en un gran éxito de ventas a finales de los años 30, cada actriz parecía estar compitiendo por el papel de Scarlett O’Hara, la heroína egoísta y testaruda. Pero no De Havilland. Tenía los ojos puestos en Melanie, la dulce y comprensiva cuñada de Scarlett.

“Scarlett no me interesaba en absoluto. Era una chica de carrera, después de todo, y yo era una chica de carrera”, dijo la actriz al New York Times en 2004. “Melanie era otra cosa. Es una mujer feliz, ella es una mujer amorosa, y no se puede decir que Scarlett era amorosa”.

El único obstáculo para De Havilland fue su contrato con Warner Bros., reacio a prestarla al productor David O. Selznick para la película.

De Havilland, que tenía poco más de 20 años, planeó estrategias sobre cómo ganar el papel y decidió presentar su caso ante la esposa del jefe. Mientras tomaba el té, la actriz le suplicó a Ann Warner que interviniera en su nombre. Jack L. Warner finalmente cedió, y De Havilland se dirigió a Selznick International para hacer lo que muchos en Hollywood pensaban que sería un desastre.

Pero la estrella más tarde le dijo al escritor Gavin Lambert que siempre supo que la película sería “algo especial, algo que duraría para siempre”.

Melanie fue el primero de los papeles de De Havilland en minimizar su atractivo. También reveló su afinidad por interpretar a “chicas buenas”.

“Creo que son más desafiantes”, explicó al Times en 2004. “Porque el concepto general es que si eres bueno, no eres interesante. Y ese concepto me molesta, francamente”.

De Havilland obtuvo la primera de las cinco nominaciones al Oscar con un guiño a la mejor actriz de reparto por “Gone With the Wind”, pero perdió ante su coprotagonista Hattie McDaniel, quien se convirtió en la primera afroamericana en ganar un Premio de la Academia.

Una pelea de estudio, luego un pico de carrera

Volver a Warner Bros. después de “Lo que el viento se llevó” no fue fácil. De Havilland descubrió que tendría un papel secundario en una película con Flynn. Bette Davis fue la protagonista de “Las vidas privadas de Elizabeth y Essex”, con De Havilland reducida a la dama de honor de la reina.

Fue difícil encontrar buenos papeles para las actrices en el estudio conocido por su imagen dura y masculina, y Davis calzó perfecto como su única estrella femenina importante.

De Havilland comenzó a desafiar a Warner Bros., rechazando partes de películas que no le gustaban y tomando suspensiones.

En un punto brillante, obtuvo una nominación a mejor actriz por otro contrato de préstamo, “Hold Back the Dawn” (1941), como una maestra solterona que se enamora del refugiado europeo Charles Boyer mientras lucha por ingresar a Estados Unidos. Perdió de nuevo, esta vez con su hermana, Fontaine, quien ganó por “Sospecha” (1941).

De Havilland estaba lista para seguir adelante cuando expiró su contrato. Sin embargo, Warner Bros. tenía otras ideas, añadiendo 25 semanas de sus suspensiones al contrato.

Decidió emprender acciones legales, un movimiento arriesgado que la mantendría fuera de la pantalla durante casi tres años. Si perdía la demanda, su carrera en Hollywood podría haber terminado.

“Realmente no tuve más remedio que pelear”, recordó la actriz a Los Angeles Times en 2006.

El Tribunal de Apelaciones de California para el 2do Distrito confirmó un fallo de un tribunal inferior a favor de De Havilland, encontrando que un contrato de servicio personal se limitaba a un año calendario de siete años.

El jefe de estudio Warner admitió en su autobiografía que De Havilland lo había “lamido”. Observó que su antigua estrella “tenía un cerebro como una computadora oculta detrás de esos ojos marrones”.

De Havilland ahora pudo trazar su carrera. En tres años, había ganado dos premios de la Academia.

Mostró una nueva versatilidad en “To Each His Own”, moviéndose en flashbacks de una joven madre soltera que pierde a su hijo por una empresaria de mediana edad. “The Dark Mirror”, también de 1946, mostró a De Havilland en papeles duales como gemelas idénticos: una bueno y la otra un asesino perturbado.

Pero realmente se destacó como actriz con “The Snake Pit” y “The Heiress”.

La primera, una mirada a una mujer que enfrenta una enfermedad mental, parece anticuada hoy, pero los críticos en 1948 elogiaron la película y a la actriz por abordar un tema tan serio.

De Havilland alcanzó la cima de su carrera en “La heredera” de William Wyler como Catherine Sloper, una chica simple y torpe cortejada por un cazador de fortuna por su herencia. Se convierte en una mujer amargada que transforma un padre frío y poco amoroso (Ralph Richardson) y su pretendiente (Montgomery Clift).

Esta adaptación de una obra basada en “Washington Square” de Henry James le ganó a Havilland su segundo Oscar a la mejor actriz.

Lee también: Kanye West pide disculpas públicas a Kim Kardashian por revelar detalles de su vida privada

Años posteriores

La carrera en la pantalla de De Havilland inevitablemente comenzó a enfriarse en las décadas de 1950 y 1960, aunque todavía tenía papeles memorables en “My Cousin Rachel” (1952) y “Light in the Piazza” (1962). Se asoció con Davis en “Hush, Hush, Sweet Charlotte” (1964), una continuación de “¿Qué le pasó a Baby Jane?” (1962). En un giro sorpresa, de Havilland tuvo el papel de villana.

También apareció en Broadway en “Romeo y Julieta”, “Candida” y “Un regalo del tiempo” con Henry Fonda. En los años 70 y 80, interpretó papeles secundarios en películas de desastres como “Airport ’77” (1977) y “The Swarm” (1978) y en televisión en “Roots: The Next Generations”, la secuela de 1979 de la miniserie histórica. Recibió una nominación al Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie o especial para uno de sus papeles finales, “Anastasia: El misterio de Anna” (1986).

Se retiró de la actuación a fines de los años 80, pero continuó haciendo apariciones públicas y recibió honores por su larga carrera, incluida la Medalla Nacional de las Artes en 2008 “por sus logros y contribuciones a la cultura estadounidense como actriz” y la Legión de Honor de Francia en 2010.

En junio de 2017, la reina Isabel II de Gran Bretaña convirtió a De Havilland en una dama “por sus servicios al drama”, dos semanas antes de cumplir 101 años.

La estrella era conocida por salir con muchos solteros notables en su apogeo de Hollywood, incluidos Howard Hughes, James Stewart y el director John Huston. Se casó y se divorció dos veces, primero con el escritor Marcus Goodrich y luego con el editor de Paris Match, Pierre Galante. Su hijo, Benjamin Goodrich, murió en 1991 por complicaciones del linfoma de Hodgkin. Su hija Gisèle Galante es periodista.

A menudo hubo noticias que decían que la actriz trabajaba en una autobiografía largamente esperada, pero nada apareció durante su vida. Ella escribió una memoria de 1962 sobre su vida en Francia llamada “Cada francés tiene una”.

De Havilland sobrevivió a casi todos sus contemporáneos de la edad de oro de las películas, incluso escribiendo un homenaje al más joven Mickey Rooney para Time cuando falleció en abril de 2014. Irónicamente, la enferma Melanie murió cerca del final de “Lo que el viento se llevó”, pero la actriz vivió más que sus coprotagonistas Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard y McDaniel.

Cuando se le pidió hace dos décadas que explicara su longevidad, esta “Steel Magnolia” le dijo a un entrevistador del Screen Actors Guild: “No entiendo la pregunta: ¡solo tengo 78 años!”.