Mexicana prueba el cola de mono y queda sorprendida: “Me podría acabar esta botella en un día”

La creadora mexicana de contenido @fernanda.vdeg subió un video a su cuenta de TikTok probando una de las preparaciones más típicas en Chile durante Navidad: el cola de mono.

En el registro, Fernanda señala que “hoy voy a probar una bebida clásica chilena que tiene un nombre medio curioso y se da en estas épocas cuando es más común probarla”.

Mexicana y su prueba del cola de mono

Además, destacó que “se la compré a una vecina y es artesanal. Nunca la he probado así que acompáñenme a ver qué tal. La he visto en los supermercados pero siento que las cosas artesanales saben muchísimo mejor“.

“Y me da mucha emoción probarlo. Parece así como un cafecito con leche“, señaló antes de destaparlo.

Posteriormente, ya con la preparación en un vaso, detalló que “huele muy rico, como a canela con leche y un toque de anís“.

Luego de probarla, entregó su diagnóstico definitivo: “Qué rico. Es que yo me podría acabar esta botella en un día. Me encantó, me imagino esto con el pan de pascua“.

“Que hace poquito yo tenía un pan de pascua y me lo comí todo, no me esperé a la cola de mono”, sentenció Fernanda.

