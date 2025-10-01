“Mejor Marraqueta 2025”: Panadería de San Miguel se corona en la Región Metropolitana

En la edición 2025 del concurso “Mejor Marraqueta” participaron 500 locales de la Región Metropolitana. Tras una competencia reñida, el premio fue para la Panadería Departamental, ubicada en la comuna de San Miguel.

La marraqueta es uno de los panes más populares de Chile y también ha sido reconocida internacionalmente. Recientemente, disputó las semifinales del Mundial de Desayunos. Crujiente y versátil, acompaña tanto el desayuno como la once, pudiendo incluso reemplazar el pan completo. Además, en Fiestas Patrias es indispensable para el choripán.

El concurso de la Mejor Marraqueta

Ante este reconocimiento, la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan), la Escuela Artebianca y Fechipan escogen cada año la “Mejor Marraqueta”. En la edición 2025 participaron cerca de 500 panaderías de la Región Metropolitana.

En el Pabellón del Pan, los 20 finalistas demostraron su talento. El panel de jueces evaluó volumen, color, aroma, textura, crocancia y estructura, seleccionando a los mejores de manera objetiva.

El presidente de Indupan, Juan Mendiburu, destacó: “Con este concurso queremos reconocer el esfuerzo y la pasión de nuestros panaderos artesanales, que día a día mantienen viva la tradición de la marraqueta. Este año evaluamos 500 panaderías de manera incógnita y hoy premiamos a los mejores, porque la marraqueta no es solo un pan, es parte de nuestra identidad y de la mesa de todos los chilenos.”

Los ganadores

El título de la “Mejor Marraqueta” 2025 fue para Panadería Departamental(San Miguel), seguido por Panadería Jargui 2 (Maipú) y Panadería San Manuel.