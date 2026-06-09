Hugh Laurie defiende a ‘House’ en redes sociales y desata un debate viral sobre la narrativa de la serie

El actor británico Hugh Laurie encendió las redes sociales este fin de semana al responder públicamente a una publicación en X/Twitter de la periodista freelance Janet Murray, quien describió la estructura de House como una fórmula repetitiva: diagnóstico erróneo, paciente casi muere, nuevo error, amenaza de despido y solución de último minuto. “¿Ocho temporadas de esto?”, preguntó Murray.

Según reportó NME, Laurie no tardó en contestar con sarcasmo. Explicó que intentaron episodios donde House acertaba a la primera, “pero solo duraban seis minutos”, y que NBC los rechazó. También probaron finales donde el paciente moría, pero el público tampoco los aceptó. Luego amplió el argumento con referencias culturales: “JS Bach escribió 30 variaciones Goldberg sobre la misma estructura de acordes; Frida Kahlo pintó 50 autorretratos”, para concluir que si todo lo que Murray veía era “hospital, bla bla médico, entonces no era para ti”. Cerró con una broma: “¡Espero tu primera novela!”

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

Reacciones divididas y acoso en línea

Murray respondió con humor, anunciando que se despertó con nuevos seguidores y que quizás estaría “demasiado ocupada escribiendo su primera novela”. Sin embargo, también señaló el lado oscuro del intercambio: la cantidad desproporcionada de mensajes hostiles que recibió tras ser retuiteada a 1,2 millones de seguidores de Laurie.

En X, las opiniones se dividieron entre quienes celebraron la respuesta del actor y quienes la consideraron excesiva. El comediante David Baddiel también intervino defendiendo el derecho de Laurie a opinar.

Laurie, ganador de dos Globos de Oro por House, trabaja actualmente en una adaptación de Legacy of Spies, de John le Carré.