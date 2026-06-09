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Hugh Laurie defiende a ‘House’ en redes sociales y desata un debate viral sobre la narrativa de la serie

Por José Ferrada
Hugh Laurie, protagonista de House, durante una aparición pública.

El actor británico Hugh Laurie encendió las redes sociales este fin de semana al responder públicamente a una publicación en X/Twitter de la periodista freelance Janet Murray, quien describió la estructura de House como una fórmula repetitiva: diagnóstico erróneo, paciente casi muere, nuevo error, amenaza de despido y solución de último minuto. “¿Ocho temporadas de esto?”, preguntó Murray.

Según reportó NME, Laurie no tardó en contestar con sarcasmo. Explicó que intentaron episodios donde House acertaba a la primera, “pero solo duraban seis minutos”, y que NBC los rechazó. También probaron finales donde el paciente moría, pero el público tampoco los aceptó. Luego amplió el argumento con referencias culturales: “JS Bach escribió 30 variaciones Goldberg sobre la misma estructura de acordes; Frida Kahlo pintó 50 autorretratos”, para concluir que si todo lo que Murray veía era “hospital, bla bla médico, entonces no era para ti”. Cerró con una broma: “¡Espero tu primera novela!”

Reacciones divididas y acoso en línea

Murray respondió con humor, anunciando que se despertó con nuevos seguidores y que quizás estaría “demasiado ocupada escribiendo su primera novela”. Sin embargo, también señaló el lado oscuro del intercambio: la cantidad desproporcionada de mensajes hostiles que recibió tras ser retuiteada a 1,2 millones de seguidores de Laurie.

En X, las opiniones se dividieron entre quienes celebraron la respuesta del actor y quienes la consideraron excesiva. El comediante David Baddiel también intervino defendiendo el derecho de Laurie a opinar.

Laurie, ganador de dos Globos de Oro por House, trabaja actualmente en una adaptación de Legacy of Spies, de John le Carré.

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