17 hoteles chilenos son reconocidos con Llaves Michelin: ¿Dónde están ubicados?

Recientemente, Guía Michelin publicó su primera Selección Global de Llaves Michelin 2025, el equivalente hotelero a las tradicionales estrellas Michelin.

En esta edición, se evaluaron más de 2.400 hoteles en todo el mundo, reconociendo a los que “ofrecen experiencias excepcionales y auténticas en diseño, servicio y conexión con el entorno”.

Los hoteles son estudiados mediante inspectores independientes y anónimos, basándose en una serie de criterios, como arquitectura y diseño, calidad y consistencia del servicio, carácter y autenticidad, valor en relación al precio y compromiso con la comunidad y el entorno local.

De ese modo, una escala representa una “estadía muy especial”, dos llaves corresponde a una “estadía excepcional”, mientras que tres llaves son una “estadía extraordinaria”.

Hoteles chilenos son reconocidos con Llaves Michelin

En el caso de Chile, 17 hoteles recibieron Llaves Michelin.

Awasi Atacama; Explora Patagonia; The Singular Patagonia; Tierra Chiloé, Vik Chile y Nayara Alto Atacama fueron premiados con dos llaves.

Mientras que fueron reconocidos con una llave: CasaMolle; Explora Atacama; Explora Rapa Nui (Isla de Pascua); Futangue Hotel & Spa; Hotel AWA; Hotel Magnolia; The Ritz-Carlton, Santiago; The Singular Santiago y Tierra Atacama Hotel & Spa.

Entre los más reconocidos se encuentra Nayara Alto Atacama, hotel ubicado en el corazón del desierto de Atacama que recibió dos llaves Michelin, “una categoría que la guía reserva para ‘estadías excepcionales’, donde cada detalle refleja una propuesta de hospitalidad con propósito”.

“Este reconocimiento con 2 Llaves Michelin honra el esfuerzo diario de todo el equipo y refuerza nuestro compromiso con un turismo responsable y con propósito, que conecta al visitante con la cultura y la energía del desierto”, valoró Pablo Ferral, gerente general de Nayara Atacama.

El grupo Nayara Resorts también fue destacado a nivel internacional con tres llaves Michelin para Nayara Springs (Costa Rica) y dos llaves para Nayara Bocas del Toro (Panamá).