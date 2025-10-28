Gates abandona la cruzada climática: “El cambio climático no extinguirá a la humanidad”

El magnate filantrópico sorprendió al mundo al pedir desviar fondos de la lucha climática hacia el hambre y enfermedades, generando un terremoto en la comunidad ambiental.

(CNN) – Bill Gates publicó un ensayo donde aboga por desviar recursos de la lucha contra el cambio climático hacia esfuerzos para combatir el hambre y las enfermedades prevenibles. El magnate afirmó que “el cambio climático no va a acabar con la humanidad” y subrayó la necesidad de priorizar inversiones según el sufrimiento que causan los problemas, enfocándose en países pobres.

Esta postura representa un giro en su enfoque filantrópico, aunque Gates insiste en que no es una reversión de sus anteriores compromisos ambientales.

Críticas a los recortes de USAID

Gates señaló que los recortes del presidente Donald Trump a USAID, que eliminaron 8.000 millones de dólares en ayuda anual, agravan crisis humanitarias. “Debemos tratar los problemas en proporción al sufrimiento que causan”, escribió, destacando que el objetivo principal debe ser “mejorar vidas”.

Sin embargo, críticos como Michael Mann respondieron que “no existe una amenaza mayor para las naciones en desarrollo que la crisis climática”, calificando el cambio de Gates como una dicotomía equivocada.

El ensayo surge antes de la COP30, renovando debates sobre prioridades globales.