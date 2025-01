Un fotógrafo visitó los McDonald’s de más de 55 países: Así lucen desde el McSki de Suecia hasta el sándwich McArabia

El fotógrafo Gary He presenta "McAtlas", una exploración visual y antropológica de los McDonald's de seis continentes y más de 55 países. El libro resalta cómo la cadena adapta sabores locales como el McSpaghetti en Filipinas o el McBaguette en Francia. Y aunque compone una creación independiente y no autorizada por la marca, refleja la influencia global de la icónica cadena en la cultura y las comunidades locales.

“Todo el mundo tiene una relación con McDonald’s“, dice Gary He.

Incluido él.

No se propuso escribir un libro sobre McDonald’s. E, incluso ahora, el fotógrafo ganador del premio James Beard sigue diciendo que McAtlas —su libro sobre McDonald’s— no es un libro sobre McDonald’s.

Es más bien “una antropología social visual de la mayor cadena de restaurantes del mundo“, dice He, neoyorquino de nacimiento que pasó años viajando a cientos de establecimientos de la marca.

“McAtlas es el resultado de mis viajes por seis continentes, más de 55 países, fotografiando los platos del menú, los restaurantes locales, y observando cómo los lugareños utilizan esos espacios y qué les gusta comer en esos McDonald’s”, dice.

“Creo que no quería que fuera sólo un libro de fotos. Quería utilizar las fotos para atraer a la gente, gente que normalmente no leería o ni siquiera se interesaría por la antropología social y hacerla accesible a través de fotos coloridas o fotos de lugares extraordinarios“.

En lugar de analizar McDonald’s desde la perspectiva de un académico frío y distante, él es en primer lugar un fan.

Al llegar a una nueva ciudad, entraba en un McDonald’s local y se quedaba un rato viendo cuáles eran los pedidos más populares.

Después, pedía un montón de productos y se los llevaba a la habitación del hotel para exponerlos, fotografiarlos y, finalmente, comérselos.

Su relación de toda la vida con McDonald’s constituye la espina dorsal de su historia.

Hay una foto suya de niño montado en un balancín Filet-O-Fish en el parque infantil del Mickey D’s de su barrio en Brooklyn que eligió para su foto de autor, y dice que sobrevivió a base de hamburguesas dobles con queso y fajitas de pollo de la cadena durante sus años universitarios en la Universidad de Nueva York.

Pero McDonald’s es mucho más que un restaurante de comida rápida.

Dependiendo de a quién se pregunte, es un avatar del capitalismo en su forma más insidiosa, una clase magistral de branding que debería estudiarse en todas las escuelas de negocios, y un representante de los forasteros occidentales que hacen incursiones en las zonas rurales y expulsan a los establecimientos locales.

Los primeros años de la década de 2000 marcaron un antes y un después en la relación de Estados Unidos con la comida rápida, y McDonald’s en particular.

El libro de Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal, de Eric Schlosser, fue publicado en 2001.

En 2004, se estrenó el documental de Morgan Spurlock Super Size Me, en el que el cineasta se comprometía a no comer nada más que McDonald’s durante 30 días y documentar cómo afectaba a su salud.

Ambos provocaron cambios importantes en las marcas de comida rápida, como la introducción de ensaladas baratas junto a las hamburguesas y papas fritas.

Pero He señala que McDonald’s no se convirtió en una potencia mundial imponiendo únicamente los gustos estadounidenses al resto del mundo.

“La cadena estadounidense es ahora el mecanismo por el que se difunden por el mundo los artículos culturales de estos otros países y por el que la gente los descubre y los come. Eso no se puede descartar”.

A la cadena le gusta incorporar sabores e ingredientes locales a su menú, desde McGyros en Grecia a McBaguettes en Francia.

“No se construye la mayor cadena de restaurantes del mundo a costa de los turistas”, dice He. “Son los lugareños, y lo que necesitan y quieren“.

Un ejemplo es el McSpaghetti, de Filipinas. Una de las comidas más populares del país son los espaguetis con ketchup de plátano, y McDonald’s sabía que, si quería competir con los establecimientos locales filipinos de comida rápida, tendría que hacer una versión de los spaghettis ella misma.

Por su parte, la McArabia, habitual en los McDonald’s de Oriente Próximo, es una versión masiva del sándwich de pita con pollo que muchos musulmanes observantes comen para romper el ayuno del Ramadán.

En la India, hay muchas opciones vegetarianas para satisfacer a los muchos locales que no comen carne, y los McDonald’s australianos han obtenido su café de algunos de los mismos productores que las cafeterías de lujo donde los residentes obtienen sus flat whites.

Cree que la hamburguesa de huevo bulgogi del McDonald’s surcoreano es el plato más delicioso del mundo.

Y aunque McAtlas es una especie de carta de amor, no fue recibida por su destinatario.

Dice que, a pesar de los numerosos intentos de ponerse en contacto con las oficinas corporativas de McDonald’s, la marca no estaba interesada en participar en el proyecto del libro.

“McDonald’s no ha autorizado ni se ha asociado en absoluto con este proyecto. No lo han financiado. Nada. Se trata de un trabajo periodístico independiente“, afirma.

Debido al carácter independiente del proyecto, pasó varios años trabajando en él de forma intermitente, regresando a Nueva York para aceptar otros trabajos y poder financiar sus viajes.

Y aunque el libro está terminado y publicado, no está seguro de que llegue a estar realmente finalizado.

“McDonald’s es un restaurante en constante cambio y evolución. Durante el tiempo que llevo trabajando en este proyecto, McDonald’s ha cambiado mucho en todo el mundo“, afirma.

“McDonald’s siempre ha formado parte de mi vida. Y es un honor y una alegría poder ver el papel que McDonald’s desempeña en la vida de otras personas en todo el mundo”.

McAtlas, de Gary He, ya está disponible para su compra.

Mira la galería completa