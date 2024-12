Comediante provoca discusión en redes sociales sobre tamaño de cabezas de chilenos: “Un extranjero me dijo que somos cabezones”

El debate sobre el tamaño de las cabezas de los chilenos cobró fuerza en redes sociales tras un comentario de la comediante Paola Molina. Aunque no existe una evidencia científica concluyente, un estudio realizado en 2022 con trabajadores chilenos encontró que la longitud de la cabeza de los chilenos era mayor que la de los chinos o surcoreanos.

A través de las redes sociales ha surgido una nueva discusión sobre una particular característica de los chilenos: el tamaño de su cabeza.

La comediante nacional Paola Molina generó revuelo en su cuenta de X, antes Twitter, al compartir un comentario que recibió de una persona extranjera sobre los chilenos.

“Una persona extranjera me dijo que los chilenos somos cabezones y C** sí, no puedo dejar de ver cabezas gigantes en la calle“, escribió Molina, lo que desató una ola de reacciones de usuarios que compartieron la misma percepción.

“Hace tiempo estaba molestando a mi pololo por cabezón y le medí la cabeza para molestarlo más. Mi cabeza medía lo mismo”, “Chicos y cabezones? Básicamente, somos los Funko Pop de Latinoamérica”, y “En Brasil dicen eso de los chilenos, que somos chicos y cabezones. Me lo confirmó un vendedor ambulante caminando por Copacabana” fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la misma publicación.

Una persona extranjera me dijo q los chilenos somos cabezones y CTM siii no puedo dejar de ver cabezas gigantes en la calleeee — Paola S. Molina (@polaberta) December 9, 2024

¿Los chilenos tienen una cabeza más grande?

Sin embargo, pese a la viralización del tema, la afirmación sobre el tamaño de las cabezas de los chilenos no tiene una base científica sólida.

Según lo informado por The Clinic, en conversación con Daniel Bórquez, académico del Centro de Investigación Biomédica Universidad Diego Portales, este abordó la cuestión y explicó que, aunque no existen estudios concluyentes sobre el tema, un estudio realizado en 2022 con 473 trabajadores chilenos arrojó resultados interesantes.

“Un estudio publicado en 2022, realizado con 473 trabajadores chilenos, mostró que la longitud de la cabeza de los chilenos era más larga que la de los chinos o surcoreanos, pero más corta que la de los estadounidenses,” explicó Bórquez, quien es bioquímico y doctor en Ciencias.