Día Nacional del Barros Luco: Por qué se celebra cada 9 de junio en Chile

Cada 9 de junio, Chile celebra el Día Nacional del Barros Luco, uno de los sándwiches más reconocibles de la cocina local.

La preparación es simple, pero se transformó en un clásico de fuentes de soda, restaurantes y menús familiares: carne de vacuno a la plancha, queso derretido y pan, tradicionalmente marraqueta.

Por qué se celebra el Día del Barros Luco

La fecha no es casual. El 9 de junio de 1835 nació Ramón Barros Luco, expresidente de Chile entre 1910 y 1915, a quien se atribuye el origen del nombre de esta preparación.

Según la tradición gastronómica, el exmandatario solía pedir un sándwich de carne con queso en la histórica Confitería Torres, en Santiago.

Con el tiempo, esa combinación comenzó a ser asociada a su nombre y terminó popularizándose como Barros Luco.

Aunque la preparación puede variar según el local, su base se mantiene: carne caliente, queso fundido y pan tostado.

En su versión más tradicional, se prepara con carne de vacuno en láminas o churrasco, acompañada de queso derretido y servida en marraqueta.

Su popularidad lo convirtió en uno de los sándwiches más pedidos en fuentes de soda y restaurantes del país.

El Barros Luco también ha sido reconocido fuera de Chile.

En 2023, Taste Atlas lo incluyó en su ranking de los 100 mejores sándwiches del mundo, donde fue descrito como una preparación sencilla a base de carne en rebanadas delgadas, queso y pan.