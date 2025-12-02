Creadores de “Las Guerreras K-Pop” lanzan libro de ilustraciones gratuito: ¿Cómo descargarlo?

El equipo detrás del éxito animado de Netflix publica un libro de arte digital con 142 páginas que revela el proceso creativo de la película, disponible sin costo para los fans.

Los creadores de KPop Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop) lanzaron un libro de arte digital gratuito de 142 páginas que profundiza en el universo visual de la película animada. El volumen, titulado The Art Of KPop Demon Hunters, incluye entrevistas con el elenco y equipo, explora las influencias de anime de los años 90 que inspiraron a los personajes y revela detalles de escenas clave como los Idol Awards.

Los lectores pueden descargarlo de forma gratuita a través de los canales oficiales de la producción, con la opción de escuchar la banda sonora mientras navegan por sus páginas. Puedes descargártelo acá.

Un vistazo tras bambalinas

Según reportó NME, el libro se estructura en 15 capítulos que documentan el origen del proyecto y su desarrollo creativo, ofreciendo material inédito detrás de cámaras de la película que se convirtió en el mayor éxito de Netflix con más de 325 millones de visualizaciones.

Esta iniciativa busca conectar con la audiencia global que impulsó el filme a récords históricos, complementando el anuncio de una secuela animada para 2029. Los fans ya pueden acceder al contenido que desglosa el diseño de los grupos Huntr/x y The Saja Boys, consolidando el fenómeno cultural que revolucionó la plataforma.