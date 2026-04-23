Programas completos Agenda Económica

Debate por costo fiscal de la Ley Miscelánea: Diputado Coloma dice que “tenemos que dejar el cortoplacismo de lado”

Por CNN Chile

23.04.2026 / 08:58

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional que el Gobierno ingresó ayer a la Cámara de Diputados.

Para ello entrevistamos al diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, quien comentó que quedó “sumamente satisfecho con el proyecto”, el cual “viene a cambiar paradigmas en temas tributarios y de crecimiento en Chile”.

En cuanto a la discusión por el efecto fiscal de la iniciativa, el parlamentario afirmó que “el informe financiero mostró claramente que vamos a partir con distintos años a la baja”.

Consultado sobre si estas medidas tendrán un costo muy alto, Coloma respondió: “Hoy en día estamos acostumbrados a solamente recaudar en base a impuestos. Entonces, es lógico que si vamos a recaudar en base a crecimiento y bajar impuestos, los primeros años van a ser más complejos en materia de recaudación. Eso es un hecho, por así decirlo”.

Y añadió que “también esto se compensa a largo plazo. Tenemos que dejar el cortoplacismo de lado en esto y empezar a pensar en 8 a 10 años, como decía el informe financiero”.

Según Coloma, “esta es la visión correcta, va a haber que apretarse el cinturón sin duda, así lo están haciendo los distintos ministerios también con el 3%, pero esto es una visión de largo plazo y hay que dejar el cortoplacismo de lado. Estos años van a ser costosos, sin duda, y creo que el Gobierno desde el día uno está tomando las medidas”.

“En materia fiscal creo que este es un gobierno muy responsable, pero también con una visión a largo plazo de forma muy positiva”, concluyó.

Revisa la entrevista completa

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN PDG detalla puntos que "inclinaron la balanza" del partido a apoyar la reforma tributaria del Gobierno: “Hubo un compromiso a escuchar”
Ministro de las Culturas explica paralización de obras del GAM: "No estaban garantizados los flujos de caja para poder solventar"
Bloomberg advierte sobre plan económico de Kast: Apunta que amenazaría el ajuste fiscal por "factor de riesgo" asociado al crecimiento
Debate por costo fiscal de la Ley Miscelánea: Diputado Coloma dice que "tenemos que dejar el cortoplacismo de lado"
Metro de Santiago informa retraso en uno de sus líneas más transitadas
ISP emite alerta de retiro del mercado para medicamento antiepiléptico