Debate por costo fiscal de la Ley Miscelánea: Diputado Coloma dice que “tenemos que dejar el cortoplacismo de lado”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional que el Gobierno ingresó ayer a la Cámara de Diputados.

Para ello entrevistamos al diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, quien comentó que quedó “sumamente satisfecho con el proyecto”, el cual “viene a cambiar paradigmas en temas tributarios y de crecimiento en Chile”.

En cuanto a la discusión por el efecto fiscal de la iniciativa, el parlamentario afirmó que “el informe financiero mostró claramente que vamos a partir con distintos años a la baja”.

Consultado sobre si estas medidas tendrán un costo muy alto, Coloma respondió: “Hoy en día estamos acostumbrados a solamente recaudar en base a impuestos. Entonces, es lógico que si vamos a recaudar en base a crecimiento y bajar impuestos, los primeros años van a ser más complejos en materia de recaudación. Eso es un hecho, por así decirlo”.

Y añadió que “también esto se compensa a largo plazo. Tenemos que dejar el cortoplacismo de lado en esto y empezar a pensar en 8 a 10 años, como decía el informe financiero”.

Según Coloma, “esta es la visión correcta, va a haber que apretarse el cinturón sin duda, así lo están haciendo los distintos ministerios también con el 3%, pero esto es una visión de largo plazo y hay que dejar el cortoplacismo de lado. Estos años van a ser costosos, sin duda, y creo que el Gobierno desde el día uno está tomando las medidas”.

“En materia fiscal creo que este es un gobierno muy responsable, pero también con una visión a largo plazo de forma muy positiva”, concluyó.

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