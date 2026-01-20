Tendencias Vivir Mejor

CNN Chile estrena “Vivir Mejor”: Un programa que redefine el bienestar como activo esencial

Por CNN Chile

20.01.2026 / 22:36

{alt}

CNN Chile presentó su nueva apuesta por contenidos de salud integral, que conducirá Lucila Vit y que estrena este sábado 24 de enero.

CNN Chile lanzó oficialmente su nuevo programa “Vivir Mejor” en un evento realizado en el Club Youtopia. El espacio, conducido por Lucila Vit, busca abordar la salud y la calidad de vida con el rigor periodístico característico de la cadena, alejándose de las dietas milagro.

El programa, que se estrena este sábado 24 de enero a las 11:30 AM, promueve una visión integral del bienestar.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por CNNChile (@cnnchile)

Un panel experto para una nueva visión

El lanzamiento reunió a un panel de especialistas, entre ellos la nutricionista Sybella Santibáñez, la periodista deportiva Soledad Bacarreza y el Dr. Héctor Valdés. Durante la presentación, se enfatizó que “Vivir Mejor” representa un movimiento que posiciona la salud como “el activo financiero” más valioso, según declaró el conductor Nicolás Cabargas.

El programa realizará un llamado a marcas del sector de la salud y tecnología para sumarse como socios estratégicos.

El evento también sirvió como plataforma para presentar en su segmento final el próximo proyecto Hobbika TV, un nuevo canal digital enfocado en comunidades de fanáticos.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

País Cubillos califica como “un acto de agresión a la institucionalidad del Partido Radical” la designación de Campos en el gabinete de Kast
Fries (FA) critica gabinete de Kast: “Me parece que personas vinculadas al poder económico no es algo deseado”
"Orgullo y prejuicio", "Breaking Bad" y más: Las películas, series y libros favoritos de los futuros ministros
La dura respuesta del futuro ministro Campos al Partido Radical: "No sé si un partido en extinción tendrá facultades para hacerlo"
CNN Chile estrena "Vivir Mejor": Un programa que redefine el bienestar como activo esencial
"No está a la altura de los desafíos...": El día que Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, criticó candidatura de Kast a la Presidencia