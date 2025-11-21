Chilenos eligen a las mejores inmobiliarias del país: Revelan el ranking de las inmobiliarias con mayor satisfacción cliente en Chile para 2025

La plataforma de certificación distingue a 30 empresas basándose en evaluaciones postcompra, con Activa, Actual y Gespania liderando por 13 años consecutivos.

La plataforma Best Place to Live® ha publicado su listado anual de las inmobiliarias y operadores de multifamily mejor evaluados en Chile, determinados a través de la satisfacción expresada por los clientes después de la compra o arriendo y tras seis meses de ocupación.

Este ranking se da en un contexto de recuperación moderada del sector, con proyecciones de la Cámara Chilena de la Construcción que anticipan un repunte entre 9% y 19% en ventas para 2025, impulsado por medidas como el subsidio a la tasa de interés.

Metodología y reconocimiento

Tomás Cartagena, fundador y CEO de Best Place to Live®, destacó que “las opiniones y evaluaciones que recibimos de las personas nos permiten entregar retroalimentación a las empresas, ayudándoles a tomar mejores decisiones”.

Slaven Razmilic, Director Ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, añadió que “obtener la certificación refleja su compromiso con los clientes”, lo que influye directamente en la decisión de compra. La certificación, que evalúa experiencia y feedback, permite a las inmobiliarias acceder a un sello de calidad que las distingue en el mercado.

Las inmobiliarias de venta certificadas Best Place to Live® Chile 2025 son:

1.- Activa, Actual y Gespania (13 años certificadas)

2.- Fundamenta (11 años certificada)

3.- PY Inmobiliaria (10 años certificada)

4.- Nollagam (9 años certificadas)

5.- Almahue y Crillón (8 años certificadas)

6.- Imsa Adportas (7 años certificadas)

7.- Bravo Izquierdo, Leben Grupo Inmobiliario y Siena (6 años certificadas)

8.- Indesa (5 años certificada)

9.- Echeverría Izquierdo y RVC (4 años certificadas)

10.- Empresas Valmar, Grupo Coloso, Inmobiliaria Manquehue, Metra Inmobiliaria y Norte Verde (3 años certificadas)

11.- Bezanilla, Urbani y 70w (2 años certificadas)

12.- Alterra, Inmobiliaria Don Julio, Inmobiliaria Proyección y OVCO (1° año certificada)

Los operadores de multifamily certificados Best Place to Live® Chile 2025 son:

1.- Blue Home (6 años certificada)

2.- Vive Activa (3 años certificada)

3.- Actual Rent (1 año certificada)