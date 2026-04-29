Chile queda fuera del top 20 de los países más educados del mundo, según estudio de percepción

Chile quedó fuera del top 20 de los países más educados del mundo, según un estudio internacional elaborado por Remitly a partir de encuestas realizadas a más de 4.600 personas en 26 países.

El ranking fue encabezado por Japón, que recibió el 35,15% de las menciones como la nación con la gente más educada. En segundo lugar apareció Canadá con 13,35%, seguido por Reino Unido con 6,23%.

Chile no figura entre los primeros 20 puestos, listado en el que también aparecen países como Alemania, Suecia, Finlandia, Australia, Estados Unidos, Francia y España.

Sin embargo, el país sí destacó en otro apartado del informe: la autopercepción de educación y buenos modales.

En esa medición, Chile obtuvo 9,46 puntos sobre 10, ubicándose en el primer lugar compartido junto a Brasil como una de las naciones que mejor evalúa su propio trato hacia los demás.

El contraste más llamativo del estudio fue Japón: mientras lideró ampliamente la percepción global, sus propios habitantes lo situaron entre los últimos lugares en autovaloración, con 8,73 puntos.

Según los autores, estas diferencias pueden responder a factores culturales como la modestia, la hospitalidad o distintas formas de entender la cortesía en cada país.

La metodología consideró respuestas recogidas hasta marzo de 2026 y consultó tanto por la percepción sobre otros países como por la evaluación personal del comportamiento cotidiano.