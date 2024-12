“Esa voz soy yo”: Ana Tijoux revela que fue parte de la canción del comercial de Livean

Voy a contar un dato "freak, que a mí no me parece freak porque lo hice y es parte de mi vida", manifestó la cantante en sus redes sociales.

Hace 17 años salió en la televisión chilena el comercial de la marca de jugos en polvo Livean, el cual mostraba a las personas en una piscina disfrutando el ambiente veraniego y bajo una contagiosa melodía cantada en francés.

Y recientemente, la cantante Ana Tijoux reveló que fue parte de la voz de dicho comercial. En su cuenta de TikTok, subió un video hace algunos días donde contó un dato “freak, que a mí no me parece freak porque lo hice y es parte de mi vida”.

Según relató, hace cerca de un año y medio acudió a un evento en Chile junto a un amigo, a quien le contó sobre el jugo Livean, “¿Se acuerdan de eso?”, preguntó a los usuarios, y tarareó la melodía.

“La cosa es que le conté que yo había hecho la voz y no me creía, no me creía que era yo y yo dije ‘hermano, yo hice esa voz, te lo juro, te lo juro por Dios'”, continuó diciendo Tijoux.

Después, siguió contando que la llamaron para hacer el comercial, que había una línea y a seguir y que ella le puso de su “salsa, agregué un par de letras y no me acuerdo de la canción, pero sé que decía algo como …” y empezó a cantar en francés.

Puedes ver el comercial a continuación