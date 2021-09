(CNN) – La estrella de la saga de películas Harry Potter Tom Felton, sufrió un “incidente médico” mientras jugaba en un partido de golf de celebridades en Whistling Straits, Wisconsin (Estados Unidos), antes de la Ryder Cup.

Felton, conocido por interpretar a Draco Malfoy en las películas del niño mago, estaba consciente después de colapsar en el campo este jueves. Luego lo llevaron para recibir tratamiento.

“En la Ryder Cup Celebrity Match de hoy, el actor y músico Tom Felton experimentó un incidente médico en el campo mientras participaba por Europa“, dijo en un comunicado la Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos (PGA por su sigla en inglés).

Leer también: Demandan a The Weeknd por plagio y apropiación de la popular canción “Call Out My Name”

“Fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. No hay más detalles disponibles”, agregó.

CNN se ha comunicado con los representantes de Felton para preguntarles cómo se encuentra su estado de salud.

Felton, quien cumplió 34 años esta semana, representó al equipo de Europa en el partido de la Ryder Cup junto al ex futbolista Alessandro Del Piero, los ex jugadores de la NBA Toni Kukoč y Sasha Vujačić, el ex jugador de la NHL Teemu Selänne y la actriz Stephanie Szostak.

La 43ª Ryder Cup entre Europa y Estados Unidos comienza el viernes.