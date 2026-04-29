U. de Chile y U. Católica impulsan 100 becas para la formación de líderes locales: ¿Cómo funciona el programa?

La Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la red latinoamericana Democracia+ anunciaron la apertura de 100 becas para la formación de líderes locales.

Se trata de la segunda convocatoria del Programa de Formación en Liderazgo Democrático 2026 de Más para Chile, “una escuela de formación política que ofrece 100 becas completas a líderes locales de todas las regiones del país”.

Becas para formar líderes locales: ¿De qué se trata?

De acuerdo a la U. de Chile, esta iniciativa está orientada a “personas con arraigo comunitario y vocación de servicio público que quieran potenciar sus habilidades para la acción política, con foco en las elecciones municipales y regionales de 2028“.

La directora ejecutiva de Más para Chile, Valentina Rosas, comentó que “Chile necesita que más personas bien preparadas den el paso a la política local”.

Y sostuvo que el programa de formación “existe para que eso sea posible desde todos los rincones del país, sin depender del partido o de los recursos propios”.

En cuanto al desarrollo del programa, este será en formato híbrido entre julio y septiembre de 2026.

Tendrá dos encuentros presenciales: desde el 3 al 5 de julio en Padre Hurtado y entre el 26 y 27 de septiembre en San Felipe. Asimismo, cuenta con sesiones semanales a través de Zoom los martes.

La convocatoria estará disponible hasta el próximo 17 de mayo de 2026 y se puede postular en el sitio web de Más para Chile.

Según detalló la casa de estudios, la selección se hará en seis etapas que incluyen “revisión de antecedentes, entrevistas grupales y auditoría de antecedentes digitales. El proceso busca, además, velar por el cumplimiento de criterios de representatividad: equilibrio territorial entre las 16 regiones, diversidad política y paridad de género”.