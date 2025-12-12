Segunda vuelta presidencial 2025: ¿A qué hora se puede ir a votar este domingo 14 de diciembre?
Por CNN Chile
12.12.2025 / 08:37
El proceso electoral contará con un horario definido para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Revisa los detalles.
Quedan solo horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y muchos votantes ya se están organizando para cumplir con su deber cívico.
A poco de la jornada electoral, una de las principales dudas entre las personas es a qué hora se puede ir a votar este domingo 14 de diciembre.
¿A qué hora puedo votar en la segunda vuelta?
- De acuerdo con la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.
¿Qué debo llevar para ir a votar este domingo 14 de diciembre?
- Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones.
- También se debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar el voto en la papeleta. Si no cuentas con lápiz pasta azul, las mesas tendrán disponibles.