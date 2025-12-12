Segunda vuelta presidencial 2025: ¿A qué hora se puede ir a votar este domingo 14 de diciembre?

El proceso electoral contará con un horario definido para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Revisa los detalles.

Quedan solo horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y muchos votantes ya se están organizando para cumplir con su deber cívico.

A poco de la jornada electoral, una de las principales dudas entre las personas es a qué hora se puede ir a votar este domingo 14 de diciembre.

¿A qué hora puedo votar en la segunda vuelta?

De acuerdo con la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Qué debo llevar para ir a votar este domingo 14 de diciembre?