Meteorología entregó pronóstico estacional para el invierno 2026: ¿Será una temporada lluviosa?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó el pronóstico estacional para el trimestre junio–julio-agosto de 2026.

Según se dio a conocer, la temporada invernal podría traer lluvias inusuales en las zonas centro y centro-sur del país.

Si bien se ha hablado de un fenómeno denominado “niño Godzilla”, las autoridades afirmaron que esta definición no es correcta en términos climatológicos.

¿Será un invierno lluvioso?

Según explicó el meteorólogo Álvaro Constanzo, “los diferentes centros pronostican aproximadamente que para el trimestre de invierno junio-julio-agosto se espera con un 70% de probabilidad que el fenómeno de El Niño se establezca”.

En cuanto a lluvias, en gran parte del país se marca una condición de “normal” y “sobre lo normal”.

Así, en sur de la Región de Atacama y en el norte de la Región de Coquimbo hay un 55% de probabilidad, con una condición sobre lo normal.

“Mientras que en el resto del país, salvo el clima costero de la Región de Biobío y de la Región de Los Lagos, esperamos una condición mixta donde pueden ocurrir precipitaciones dentro del rango normal o sobre lo normal, con una probabilidad que varía entre el 75% y el 85%”, comentó el profesional.