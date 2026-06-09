“La Inteligencia Artificial representa una oportunidad de aprendizaje para todas las generaciones”: Lanzan 750 becas gratuitas en IA para mayores de 55 años

En un escenario donde la Inteligencia Artificial (IA) está transformando aceleradamente el mercado laboral y redefiniendo las habilidades digitales exigidas por la industria, cada vez más personas senior buscan actualizarse para mantenerse activas frente a la ola tecnológica. Respondiendo a este desafío, la academia tecnológica Desafío Latam anunció el lanzamiento del programa “Duplas Intergeneracionales Tech”, una iniciativa 100% gratuita que otorgará 750 becas destinadas a personas de entre 55 y 70 años interesadas en aprender sobre estas nuevas herramientas.

El proyecto, que se alza como uno de los ganadores del Fondo 55+ de la empresa de telecomunicaciones Entel, aborda como segundo eje el intercambio de conocimientos mediante la inclusión de jóvenes de entre 18 y 30 años. Este grupo contará con 80 cupos disponibles para integrarse activamente a las personas senior, trabajando en celdas colaborativas orientadas al desarrollo conjunto de proyectos tecnológicos con impacto real.

Desde la empresa de telecomunicaciones destacaron el valor social de la iniciativa y la urgencia de dotar de herramientas a la población mayor. “En Entel entendemos que la inclusión tecnológica no ocurre de manera espontánea: requiere acompañamiento, formación práctica y alianzas estratégicas que fortalezcan la autonomía de las personas en el entorno digital. Esta iniciativa refleja nuestro propósito de poner la tecnología al servicio de la sociedad, promoviendo el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades en todas las etapas de la vida”, señaló Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel.

Por su parte, la dirección de la firma educativa relevó el potencial disruptivo que posee la integración de la experiencia con la vanguardia digital. “La combinación entre experiencia y herramientas digitales puede generar procesos de innovación muy valiosos. La Inteligencia Artificial representa una oportunidad de aprendizaje para todas las generaciones”, destacó el director ejecutivo de Desafío Latam, Andrés Gallardo.

Las postulaciones para ambos grupos etarios ya se encuentran abiertas y los detalles del proceso de selección pueden revisarse directamente en el sitio oficial de Duplas Desafío Latam.