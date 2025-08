Día de la Cerveza: ¿Cómo cambió el consumo en Chile en los últimos años?

El Día Mundial de la Cerveza se celebra cada 1 de agosto. Esta tradición, que surgió en Estados Unidos, se ha expandido a distintos países, incluido Chile. La jornada busca destacar y compartir la cultura cervecera, tanto a nivel global como local, reconociendo su historia, diversidad de estilos y evolución en el consumo.

Una jarra de cerveza puede acompañarnos tanto en invierno como en verano. Existen variedades para todos los gustos, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre su historia, sus tipos y el consumo actual en Chile?

Un origen milenario

Los orígenes de la cerveza se remontan al año 4000 a.C., con evidencias de elaboración en antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Su composición ha variado con el tiempo, incluyendo ingredientes como cebada, dátiles, miel y canela, según las tradiciones locales. En Chile, su consumo se consolidó con la llegada de inmigrantes europeos —particularmente alemanes y británicos—, quienes introdujeron nuevas formas de producción y estilos cerveceros.

El crecimiento del consumo en Chile

Entre 2005 y 2023, el consumo per cápita de cerveza en Chile aumentó de 30 a 57 litros, con un máximo de casi 65 litros registrado en 2021, durante la pandemia. Según la Asociación de Productores de Cervezas de Chile (ACECHI), este crecimiento representa un alza acumulada del 88,7%. Actualmente, la producción alcanza los 9,66 millones de hectolitros anuales (cifra de 2023).

María Cristina Escobar, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, explica que esta tendencia responde a múltiples factores: una graduación alcohólica moderada, un aporte calórico relativamente bajo y la diversificación del mercado con nuevos sabores y formatos.

Auge de la cerveza artesanal

Uno de los fenómenos más destacados ha sido el crecimiento de la cerveza artesanal, que, aunque representa una fracción menor del total producido, se ha posicionado por su calidad, variedad y conexión con lo local. Muchos productores han optado por incorporar ingredientes como maqui, arándano, miel o chocolate, creando sabores únicos con identidad territorial.

¿Qué nutrientes aporta la cerveza?

La experta señala que una cerveza aporta en promedio 45 kcal por cada 100 ml. Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, fósforo y magnesio. Sin embargo, su bajo contenido de sodio no convierte a esta bebida en una alternativa “saludable” per se. Además, a diferencia de alimentos fermentados como el yogur o el kéfir, la cerveza no contiene microorganismos vivos, por lo que no posee propiedades probióticas.

¿Cómo se clasifican las cervezas?

Desde el punto de vista técnico, las cervezas se clasifican según su tipo de fermentación:

Fermentación alta (Ales): Tienen perfiles frutales o florales.

Fermentación baja (Lagers): Incluyen estilos como pilsener, bock o lager tradicional, caracterizadas por sabores más suaves y refrescantes.

¿Tiene beneficios para la salud?

Algunos estudios han sugerido que ciertos compuestos del lúpulo, como los polifenoles, podrían tener propiedades antioxidantes y efectos positivos sobre la salud cardiovascular, ósea o celular. No obstante, estos beneficios deben evaluarse con cautela, ya que la cerveza sigue siendo una bebida alcohólica y su consumo excesivo puede provocar efectos negativos como deshidratación, daño hepático y aumento de peso.

Un consumo que refleja cambios culturales

La expansión del consumo cervecero en Chile refleja cambios en las preferencias alimentarias, la oferta del mercado y los hábitos sociales. Más allá de su popularidad, el debate sobre sus efectos debe basarse en información clara y equilibrada, considerando tanto los aspectos culturales como los científicos.