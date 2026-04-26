Servicios beneficios estatales

Bono Invierno: ¿Cuándo se paga y a quién le corresponde?

Por CNN Chile

26.04.2026 / 10:32

{alt}

El aporte forma parte de las ayudas estatales para enfrentar los meses de otoño e invierno y se paga de manera automática.

Con el avance del otoño y la baja de temperaturas, el Bono Invierno vuelve a posicionarse como uno de los beneficios más consultados en Chile.

Se trata de un aporte estatal que se entrega una vez al año para apoyar a las personas mayores frente al aumento de gastos en los meses más fríos.

El beneficio no requiere postulación y se paga automáticamente junto a la pensión de quienes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

¿Cuánto dinero se entrega?

  • El Bono Invierno 2026 corresponde a un monto de $81.257.
  • Este dinero no es tributable ni imponible y tampoco está sujeto a descuentos.

¿Cuándo se paga?

  • El pago del Bono Invierno 2026 será en el mes de mayo, junto al cobro de la pensión correspondiente.
  • En caso de no recibir el beneficio y contar con los requisitos, la recomendación es contactar a la entidad pagadora de la pensión e ingresar una solicitud para que se analice el caso.

¿A quién le corresponde el bono invierno?

Para recibir el beneficio, debes tener 65 años cumplidos al 1 de mayo y cumplir con uno de los siguientes requisitos:

  • Recibir una pensión inferior o igual al valor de la Pensión Mínima de Vejez vigente para mayores de 75 años ($222.474 sin incluir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o PGU, si lo hubiere).
  • Ser pensionado de alguna de las siguientes instituciones: ISP, ISL, Dipreca, Capredena o Mutualidades de Empleadores/as.
  • Ser pensionado del sistema de AFP y compañías de seguro que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).
  • Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal.
  • Ser beneficiarios de pensiones de reparación: Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos o Pensión no Contributiva de Exonerados Políticos.

DESTACAMOS

Sana Mente Resiliencia, dolor y emociones al límite: los contenidos del nuevo capítulo de Sana Mente

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump asegura que sospechoso de tiroteo en Washington actuó por motivos anticristianos: “Odia a los cristianos”
Joven estudiante chileno que desarrolló dispositivo contra el cáncer logra ingresar a prestigioso doctorado de Harvard y MIT
Rachas de hasta 100 km/h: Emiten alerta por viento con desarrollo de tormentas de arena en región del norte
El keniano Sabastian Sawe bate el récord mundial de maratón con 1h59:30
Bono Invierno: ¿Cuándo se paga y a quién le corresponde?
"Efectivamente, tengo una dolencia catastrófica": La grave enfermedad que enfrenta el histórico Camilo Escalona